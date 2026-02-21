João Pedro deixou o dele em empate do Chelsea - AFP

Publicado 21/02/2026 14:24

Inglaterra - Em partida pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea ficou no empate por 1 a 1 contra o Burnley, em Stamford Bridge. Os Blues saíram na frente com João Pedro, mas acabaram ficando com um jogador a menos e cederam no fim da partida o empate para o vice-lanterna da competição.

Atuando em casa, o Chelsea abriu o placar logos aos 4 minutos. Pedro Neto deu belo passe e o centroavante brasileiro apareceu para conferir e colocar os londrinos em vantagem.

O Chelsea teve chances de matar a partida no primeiro e segundo tempo, mas acabou sendo castigado. Aos 27 minutos da etapa complementar, Wesley Fofana foi expulso e a partida mudou seus rumos. O Burnley foi para cima chegou ao empate nos acréscimos com Flemming.

Com o resultado, os Blues chegam aos 45 pontos, na quarta posição no Campeonato Inglês e ainda seis pontos atrás do 3º colocado Aston Villa, que empatou com o Leeds United também neste sábado. No próximo dia 1º, o Chelsea encara o Arsenal, em clássico londrino, pela competição.