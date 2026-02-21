Messi em sua coletiva de despedida do Barcelona, em 2021 - Eric Alonso / GettyImages

Publicado 21/02/2026 11:39 | Atualizado 21/02/2026 11:46

Espanha - Em evento de campanha realizado neste sábado (21), o pré-candidato à presidência do Barcelona, Victor Font, colocou Lionel Messi no centro de seu projeto político para o clube. Caso vença a eleição marcada para 16 de março, Font diz que pretende trabalhar para viabilizar o retorno do ídolo aos gramados do Barça e garantir uma despedida em campo, algo que, segundo ele, não aconteceu quando o argentino deixou o clube em 2021.



Além do plano esportivo, o candidato apresentou uma proposta institucional que prevê a criação do cargo de presidente de honra para o craque. A ideia passaria por mudanças no estatuto e dependeria de aprovação da assembleia do clube. Para o dirigente, o camisa 10 simboliza os valores do Barcelona e deveria ter um vínculo permanente com a instituição, mesmo após encerrar a carreira como jogador.



No campo econômico, Font afirmou que avalia um acordo estratégico com o Inter Miami para ampliar as sinergias de marca envolvendo Messi, hoje no futebol norte-americano. O presidenciável não detalhou o formato da parceria, mas indicou que o objetivo seria aproximar os clubes e potencializar projetos em conjunto.



Ele também direcionou críticas ao atual presidente, Joan Laporta, classificando a saída de Lionel como um dos pontos mais negativos da gestão recente. Para o candidato, apenas uma mudança no comando da instituição permitiria construir uma despedida à altura do legado do argentino, respeitando a avaliação do departamento de futebol e da comissão técnica.

