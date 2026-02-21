Zouma foi campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea - Marc Atkins / Getty Images

Publicado 21/02/2026 11:06 | Atualizado 21/02/2026 11:08

Rio - O Remo segue ativo no mercado e avalia um nome de peso para reforçar sua defesa em 2026. De acordo com o "ge", a diretoria azulina iniciou contatos para entender a viabilidade de um acordo com Kurt Zouma. O zagueiro francês de 31 anos está livre no mercado após encerrar uma curta passagem pelo Club Cluj, da Romênia.



A negociação envolveria uma contratação sem custos de transferência, visto que o atleta não possui vínculo vigente. O defensor apresenta um histórico de atuação em ligas europeias e competições continentais, perfil que vem sendo observado pela diretoria na montagem do elenco para a disputa da Série A.



O currículo de Zouma é extenso: revelado pelo Saint-Étienne (FRA), ele consolidou sua carreira na Inglaterra, onde defendeu Chelsea e West Ham. Pelos Blues, conquistou duas vezes o Campeonato Inglês, além da Liga dos Campeões, Supercopa da UEFA e Copa da Liga Inglesa. Já pelos Hammers, esteve presente no título da UEFA Europa Conference League (2022/23). O atleta também registra passagens por Stoke City, Everton e Al-Orobah, da Arábia Saudita.



O movimento pelo zagueiro ocorre em meio a outra negociação internacional do clube paraense. Recentemente, o Leão encaminhou a contratação do meia Jesse Lingard, ex-Manchester United, que estava no FC Seoul, da Coreia do Sul. De volta à Série A após 32 anos, o Remo busca atletas que tragam impacto imediato e experiência internacional para elevar o patamar competitivo da equipe na temporada.