O Al-Nassr goleou o Al-Hazem por 4 a 0, com dois gols de Cristiano Ronaldo, pela 23ª rodada do Campeonato Saudita, neste sábado (21), e assumiu a liderança da competição, com 55 pontos. O time comandado por Jorge Jesus se aproveitou do empate do Al-Hilal contra o Al-Ittihad para subir à primeira colocaão.
O craque português de 41 anos chegou ao gol número 964 da carreira, restando, portanto, 36 gols para que ele chegue ao milésimo.
Cristiano abriu o placar aos 13 minutos, com um chute cruzado de pé esquerdo. O ex-Bayern Kingsley Coman ampliou pouco depois, aos 30 minutos. Já na segunda etapa, Ângelo, que jogou no Santos, ampliou o marcador e no fim, aos 35 minutos, o português fechou a goleada.
O Al-Nassr volta a campo contra o Al-Najma, lanterna da competição, na próxima quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.