Nico O'Reilly foi destaque da vitória do CityDivulgação / Manchester City
Manchester City derrota o Newcastle e segue na perseguição ao Arsenal no Campeonato Inglês
Nico O'Reilly foi o destaque da partida com dois gols
Paulo Henrique treina entre titulares antes de clássico com Fluminense
Fernando Diniz testa alternativas nas laterais para a semifinal do Carioca
Renê comenta disputa por posição com Arana: 'Acaba elevando o nível'
Lateral-esquerdo também falou de como a comissão técnica tem ajudado com a elaboração de jogadas ensaiadas
Vídeo! Rayan faz jogada sensacional e quase anota 'gol de placa' no Campeonato Inglês
Atacante, de 19 anos, entrou em campo em duelo entre Bournemouth e West Ham
João Fonseca desbanca alemães ao lado de Melo no Rio Open e vai buscar primeiro título nas duplas
Atletas venceram Mark Walner e Jakob Schnaitter por 2 sets a 1
Vini Jr marca, mas Real Madrid perde pelo Campeonato Espanhol
Após sofrer ataques racistas no meio da semana, camisa 7 fez gol contra o Osasuna, mas não foi o suficiente para impedir resultado negativo
