Nico O'Reilly foi destaque da vitória do CityDivulgação / Manchester City

Publicado 21/02/2026 18:57

Inglaterra - O Manchester City somou três importantes pontos na caça ao líder do Campeonato Inglês, Arsenal. Atuando em casa, a equipe de Pep Guardiola derrotou o Newcastle por 2 a 1 em partida da 27ª rodada da competição, neste sábado (21).

O grande destaque da partida foi Nico O'Reilly. O jovem anotou os dois gols do City, o primeiro aos 14 minutos e o segundo aos 27 minutos da etapa inicial. O Newcastle descontou com Hall aos 22 minutos. Nenhuma equipe marcou no segundo tempo.

Com o resultado a equipe do City chegou aos 56 pontos na classificação. A vantagem do Arsenal na ponta, no momento, é de dois pontos. Os Gunners jogam neste domingo contra o Tottenham, neste domingo (22), às 13h (de Brasília), fora de casa.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City irá encarar o Leeds United, fora de casa, no próximo dia 28 (sábado), às 14h30 (de Brasília). O Newcastle, que está em décimo lugar, joga no mesmo dia, às 12h (de Brasília), em casa contra o Everton.