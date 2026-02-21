João Fonseca e Marcelo Melo em ação no Rio OpenFotojump
Se para João a busca por um título inédito jogando ao lado de um parceiro, para Melo a missão é alcançar o bicampeonato. O veterano mineiro de 42 anos foi, no ano passado, o primeiro brasileiro a conquistar a taça de uma chave do torneio, ao lado de Rafael Matos.
O segundo set foi mais complicado desde o início. Schnaitter e Wallner causaram mais dificuldades aos brasileiros, em games mais longos, e quebraram serviços no quinto e no sétimo game para levar a decisão a um tiebreak de emoção e viradas, vencido pelos brasileiros.
Com o início do jogo mais cedo, às 14h30, em vez de ser realizado no final da tarde ou de noite como nos outros dias, as arquibancadas não estavam tão lotadas em comparação às demais partidas de Fonseca.
A animação da torcida pela partida de duplas, de menos glamour do que as disputas em simples, também era menor, porém tinha a intensidade necessária para empurrar os brasileiros.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.