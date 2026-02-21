Donald Trump e Cristiano Ronaldo - Divulgação / WhiteHouse

Publicado 21/02/2026 19:41

Estados Unidos - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou suas redes sociais para fazer um convite a Cristiano Ronaldo, de 41 anos, para que o português vá defender alguma equipe da Major League Soccer (MLS), maior campeonato de futebol dos Estados Unidos. A competição começa neste sábado (21).

Trump chamou Cristiano Ronaldo de "o maior de todos os tempos" e publicou um vídeo de um encontro entre os dois.

"Cristiano Ronaldo, és o maior de todos os tempos, precisamos de ti na América. Põe-te a andar agora. Precisamos de ti rapidamente", diz o vídeo divulgado na conta oficial de Trump no TikTok.

Em novembro, o jogador do Al-Nassr fez parte de uma comitiva liderada pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que foi recebida por Donald Trump na Casa Branca, em uma visita cujo principal objetivo era fortalecer as relações entre os dois países.

O atacante teve a oportunidade de interagir com o presidente norte-americano por alguns momentos, e Trump chegou a fazer elogios entusiasmados durante o discurso de boas-vindas em um jantar que reuniu figuras de diversos setores dos Estados Unidos.



Cristiano Ronaldo viveu uma crise recentemente com o fundo saudita e desfalcou o Al-Nassr em dois jogos. Naquele momento, houve rumores de uma saída do português do país. Ele tem contrato até junho de 2027.