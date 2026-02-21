Vini Jr comemora gol contra Osasuna, neste sábado (21)Reprodução / X

O Real Madrid perdeu fora de casa para o Osasuna por 2 a 1 neste sábado (21), no estádio Reyno de Navarra, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Budimir, de pênalti, abriu o placar, enquanto Vinicius Júnior, que fez o seu primeiro jogo após sofrer ataques racistas no meio da semana, empatou a partida. Depois, Raúl García marcou o gol da vitória aos 44 minutos do segundo tempo.
Com o resultado, o time de Álvaro Arbeloa permanece na 1ª colocação da liga, com 60 pontos. A equipe pode ser ultrapassada pelo Barcelona, que tem 58 pontos e joga no domingo (22) contra o Levante.
O jogo
As duas equipes começaram se estudando, mas após finalização de Vini Jr., o Osasuna começou a se impor e teve ao menos três boas chances de abrir o placar entre os 15 e 30 minutos. Em uma delas, Budimir, dentro da área, cabeceou, mas a bola desviou em Carreras, exigindo um grande reflexo do goleiro Courtois para impedir o gol.
Depois disso, o Real Madrid, que tinha mais posse de bola, respondeu com chutes de Mbappé e Alaba, além de boas jogadas de Vinicius Júnior. No entanto, aos 34 minutos, Asencio cometeu pênalti, e Budimir marcou para o Osasuna.
Na segunda etapa, os Merengues assumiram o protagonismo do jogo. Aos 25 minutos, Mbappé recebeu de Brahím Diaz e empurrou para o gol, mas a arbitragem marcou impedimento. Logo depois, Valverde buscou a linha de fundo em ótima jogada e cruzou para Vinicius Júnior invadir a pequena área e empatar o duelo.
O jogo seguiu com chances para os dois lados, mas aos 44 minutos, após saída errada do Real Madrid, Raúl García recebeu dentro da área e aplicou grande drible, deixando Asencio no chão e empurrando para as redes. Inicialmente, o gol foi anulado por impedimento, mas a arbitragem voltou atrás após análise do VAR.
Vini Jr marca após polêmica
Vinicius Júnior sofreu ataques racistas do jogador argentino Gianluca Prestianni, em jogo da Liga dos Campeões entre Benfica e Real Madrid, na última terça-feira (17). Em sua primeira partida após o caso, mesmo vaiado pela torcida do Osasuna, o camisa 7 teve boa atuação, com um gol, cinco chutes, sendo dois certos, e dois passes importantes.