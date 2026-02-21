Vini Jr comemora gol contra Osasuna, neste sábado (21)Reprodução / X
Vini Jr marca, mas Real Madrid perde pelo Campeonato Espanhol
Após sofrer ataques racistas no meio da semana, camisa 7 fez gol contra o Osasuna, mas não foi o suficiente para impedir resultado negativo
Com time reserva, Botafogo vence Boavista em Saquarema pela semifinal da Taça Rio
Em noite de estreias, Justino e Artur marcaram os gols do Glorioso; jogo da volta é no próximo sábado (28)
Ventilado no Fluminense, Bouanga se diz focado no Los Angeles, mas deixa futuro em aberto
Atacante, de 31 anos, negociou com o clube carioca
Casagrande crê que ano do Botafogo depende de classificação na Libertadores: 'Vai ser um inferno'
Alvinegro foi derrotado pelo Nacional, em Potosí
Botafogo negocia a contratação de zagueiro de clube russo
Jogador, de 24 anos, poderia chegar de graça ao clube
Trump chama Cristiano Ronaldo de 'maior de todos os tempos' e convida português para jogar na MSL
Craque de 41 anos atua no futebol saudita
Cristiano Ronaldo marca duas vezes em goleada do Al-Nassr pelo Campeonato Saudita
Craque português chegou à marca de 964 gols na carreira
