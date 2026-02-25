Gallardo em partida do River PlateAlejandro Pagni / AFP
Os salários elevados dos estrangeiros, no entanto, são obstáculos relevantes, mas os dirigentes vascaínos avaliam que precisam contratar um nome de impacto para a sequência da temporada.
Gallardo é o técnico mais vitorioso da história do River Plate, com 14 títulos conquistados, entre eles duas Libertadores, uma Copa Sul-Americana, três Recopas Sul-Americanas, um Campeonato Argentino e três Copas da Argentina. Ele fará seu último jogo pelo clube contra o Banfield, nesta quinta-feira, às 19h30.
Enquanto o Vasco avalia os obstáculos financeiros nas negociações com os estrangeiros, as conversas com Renato Gaúcho já começaram. Seu último trabalho foi no Fluminense, em 2025, onde chegou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, mas pediu demissão após ser eliminado para o Lanús nas quartas de final da Copa Sul-Americana.
