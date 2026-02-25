Gallardo em partida do River Plate - Alejandro Pagni / AFP

Publicado 25/02/2026 08:46

Rio — O técnico Marcelo Gallardo, que fará a sua despedida do River Plate nesta quinta-feira (26), entrou na mira do Vasco para substituir Fernando Diniz, demitido no último domingo (22). O Cruz-Maltino já iniciou conversas com Renato Gaúcho, mas a direção também sonha com o treinador argentino, além do ex-Botafogo Artur Jorge, conforme o "ge".



Os salários elevados dos estrangeiros, no entanto, são obstáculos relevantes, mas os dirigentes vascaínos avaliam que precisam contratar um nome de impacto para a sequência da temporada.

Nas avaliações internas, o escolhido deve ter personalidade forte e saber controlar o vestiário. Neste sentido, Renato Gaúcho, Artur Jorge e o argentino tiveram aprovação unânime da cúpula cruz-maltina.



Gallardo é o técnico mais vitorioso da história do River Plate, com 14 títulos conquistados, entre eles duas Libertadores, uma Copa Sul-Americana, três Recopas Sul-Americanas, um Campeonato Argentino e três Copas da Argentina. Ele fará seu último jogo pelo clube contra o Banfield, nesta quinta-feira, às 19h30.

Negociações avançando



Enquanto o Vasco avalia os obstáculos financeiros nas negociações com os estrangeiros, as conversas com Renato Gaúcho já começaram. Seu último trabalho foi no Fluminense, em 2025, onde chegou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, mas pediu demissão após ser eliminado para o Lanús nas quartas de final da Copa Sul-Americana.