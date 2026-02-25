Nuno Moreira em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco
Nuno Moreira estaria insatisfeito com nova função pelo Vasco em 2026
Jogador, de 28 anos, ainda não marcou nesta temporada
De saída do River Plate, Marcelo Gallardo entra na mira do Vasco para substituir Diniz
Apesar de sonhar com argentino, clube também já iniciou conversas com Renato Gaúcho
Diniz recebe ligação de Coutinho e se despede de jogadores e funcionários no CT
Treinador foi demitido do Vasco no último domingo (22)
Vasco coloca Artur Jorge no radar e avalia exigência financeira
Clube busca treinador que potencialize trabalho de Fernando Diniz
Zinho sugere Jorginho para ser técnico do Vasco: 'Solução caseira'
Ex-jogador e comentarista questionou possibilidade de buscar nomes no exterior
Vasco deseja fechar com substituto de Fernando Diniz até domingo
Renato Gaúcho acenou positivamente com o interesse do clube
