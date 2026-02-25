Nuno Moreira em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Nuno Moreira em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 25/02/2026 11:43 | Atualizado 25/02/2026 11:44

Rio - Um dos destaques do Vasco na temporada passada, o meia-atacante Nuno Moreira, de 26 anos, não está vivendo neste começo de ano o seu melhor momento. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o português estava insatisfeito com seu posicionamento em 2026 no esquema de Fernando Diniz.

Nuno se destacou o ano passado atuando como um atacante pelo lado direito, porém, neste ano, o atleta foi recuado para atuar como um meia mais centralizado. A situação gerou críticas de torcedores, e de acordo com o canal, o português chegou a pensar em deixar o clube carioca.

O jogador também foi pivô de uma situação delicada com Fernando Diniz. Na derrota para o Mirassol, no fim de janeiro, pela estreia do Brasileiro, o português se sentiu desconfortável com a repreensão pública que o técnico fez.

Na temporada de 2025, Nuno Moreira foi um dos grandes destaques do Vasco. O meia-atacante entrou em campo em 56 partidas, anotou 11 gols e deu sete assistências com a camisa do Cruz-Maltino. Neste ano, são nove jogos e nenhuma participação direta em gols.