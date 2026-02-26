Bruno Lazaroni assumiu o comando interino do Gigante da Colina - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 26/02/2026 09:00

Buscando espantar a má fase neste início de temporada, o Vasco conta com uma novidade no banco de reservas para a partida contra o Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h, na Vila Belmiro. Após o desligamento de Fernando Diniz, o técnico Bruno Lazaroni assume o comando interino do Cruzmaltino.

Filho de Sebastião Lazaroni, ex-técnico da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1990 e bicampeão Carioca pelo Vasco, em 1987 e 1988, o profissional de 45 anos encara uma dura missão na noite desta quinta-feira (26), em meio a desconfiança por parte da torcida.

Bruno iniciou a carreira como auxiliar técnico do pai no Botafogo e chegou a comandar o alvinegro como interino em nove partidas, entre 2018 e 2020. Desde então, acumulou passagens como auxiliar por clubes como Athletico-PR, Cuiabá, Coritiba, Ceará e Corinthians. Ex-atleta do Vasco, o profissional chegou ao clube no início de 2025, integrando a comissão técnica permanente ao lado de Luísinho Quintanilha.

Apesar da confiança depositada no trabalho de Lazaroni, o Gigante da Colina mapeou o mercado em busca de um novo treinador e definiu três alvos: Renato Gaúcho, Marcelo Gallardo e Artur Jorge. A expectativa do clube é de se acertar com o novo comandante até o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Fluminense.

Enquanto nenhum acordo é firmado, Bruno Lazaroni segue com esperanças de assumir uma herança de seu pai no Cruzmaltino. Bicampeão Carioca pelo clube de São Januário, Sebastião Lazaroni era o treinador do Cruzmaltino no último título conquistado em cima do Flamengo, em 1988, com o gol histórico de Cocada.

“Optei pelo Cocada que entrou correndo pela lateral, cortou e bateu tirando do Zé Carlos na gaveta. Aí ele ainda tira a camisa, passa pelo banco do Flamengo e joga a camisa em direção a eles.” disse Sebastião Lazaroni durante participação no podcast “Storicast”.

Para repetir o feito do pai e acabar com o jejum de 38 anos sem títulos em cima do maior rival, Lazaroni primeiro precisa recuperar a confiança do elenco, que busca a primeira vitória no Brasileirão, e sonha em se classificar contra o Fluminense, que venceu a primeira partida da semifinal por 1 a 0. A partida decisiva acontece no domingo, às 18h, no Maracanã.