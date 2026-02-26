Thiago Mendes em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 26/02/2026 21:31

Thiago Mendes se envolveu em uma confusão com Neymar durante a derrota do Vasco para o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro, nesta quinta-feira (26), pelo Brasileirão. Na entrevista ao 'SporTV' após a partida, ele contou que pediu um pouco de respeito na comemoração. O camisa 10 fez um sinal de silêncio em direção à torcida cruz-maltina. O volante também criticou a arbitragem.

"É normal, é futebol. Acho que cada um tem que defender a sua equipe, isso é normal. Ele tem que defender a dele e nós a nossa. Mas eu só pedi um pouco de respeito na comemoração dele. Ele mandou a nossa torcida calar a boca. Não falei nada demais, e ele me desrespeitou. Acho que é normal, segue o jogo", disse Thiago Mendes.

"Mas hoje foi um jogo praticamente só do Neymar. O juiz só apitou para ele. Em momento algum apitou para nós, não podemos fazer nada. Saímos com a derrota. Agora temos que trabalhar, levantar a cabeça, porque já tem mais um jogo importante no Campeonato Carioca", completou.



No intervalo da partida, Neymar detonou o jogador do Vasco : "Sempre ele que arruma confusão, sempre ele quer dar uma de machão, é sempre assim. Com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no Paris Saint-Germain, me prometeu hoje. Vamos ver se é homem suficiente para me quebrar de novo", disse o camisa 10 do Peixe, ao 'SporTV'.

Após o jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino foca no Estadual. O Vasco vai enfrentar o Fluminense no domingo (1º), a partir das 18h, no Maracanã. A partida é válida pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca.