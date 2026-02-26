Thiago Mendes em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco
Thiago Mendes aborda confusão com Neymar: 'Só pedi um pouco de respeito na comemoração'
Situação aconteceu durante o primeiro tempo do jogo entre Santos e Vasco
Thiago Mendes aborda confusão com Neymar: 'Só pedi um pouco de respeito na comemoração'
Situação aconteceu durante o primeiro tempo do jogo entre Santos e Vasco
Neymar faz dois gols, Vasco perde para o Santos e está na lanterna do Brasileirão
Esta foi a primeira partida do Cruz-Maltino desde a saída de Fernando Diniz
Neymar chama Thiago Mendes, do Vasco, de 'babaca'
Jogador do Santos detonou o volante em entrevista no intervalo da partida
Vasco reencontra Santos com boas lembranças e tenta virar a página após demissão de Diniz
No ano passado, Cruz-Maltino goleou o Peixe por 6 a 0
Jornal português destaca interesse do Vasco em técnicos do país
Cruz-Maltino busca substituto para Fernando Diniz
Andrés Gómez é o jogador do Campeonato Brasileiro com mais dribles certos em 2026
Ponta colombiano é um dos destaques do Vasco
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.