Entrevista coletiva de Bruno LazaroniReprodução/Vasco TV

Publicado 26/02/2026 23:48

Vasco perdeu para o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro, nesta quinta-feira (26), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico interino Bruno Lazaroni chamou a atenção para o problema na eficácia do Cruz-Maltino.

"Tem sido corriqueiro. Se você for analisar nossos quatro jogos, incluindo hoje, todas as estatísticas indicam números melhores para nós, só que a gente tem pecado na eficácia. Até fazer um comparativo, tivemos uma oportunidade muito parecida com o segundo gol do Santos. Não fizemos, mas eles fizeram".

O Vasco segue com um ponto no Campeonato Brasileiro e agora está na lanterna. O próximo compromisso do Cruz-Maltino será às 18h de domingo, com o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Carioca.

"A gente vem trabalhando, isso não tem como negar. Os jogadores têm se dedicado e sentido esse momento ruim que estamos atravessando. A gente tem se obrado internamente. É um momento de reflexão para tentarmos superar com a força do grupo, dos jogadores. Já mostraram que são capazes".

"Estamos passando por um período um pouco de transição. Saíram três grandes referências da equipe: Vegetti; Rayan; e Coutinho. O Vegetti e o Rayan foram responsáveis por mais de 50% dos nossos gols talvez ano passado. Com a saída desses jogadores, é um processo de adaptação que a equipe vai passar. Vieram outros jogadores, com capacidade de assumir esse protagonismo. Talvez quando tiver a primeira vitória, principalmente no Campeonato Brasileiro, as coisas vão deslanchar".