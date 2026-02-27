Andrey Santos em ação pelo Chelsea - Glyn Kirk / AFP

Andrey Santos em ação pelo ChelseaGlyn Kirk / AFP

Publicado 27/02/2026 19:57

Andrey Santos, ex-Vasco e atualmente no Chelsea, comentou sobre a chegada de Rayan ao futebol inglês. Em entrevista ao 'ge', o volante revelou que conversou com o atacante quando ele desembarcou na Inglaterra e afirmou estar muito feliz com a adaptação do jovem, que já anotou dois gols e uma assistência com a camisa do Bournemouth.



"Eu joguei com o Rayan. Teve um jogo no Sub-17, em que eu estava no Sub-20 e desci para o 17; ele estava no Sub-15 e subiu para o 17, e a gente se encontrou. Também teve a Copinha, mais recentemente. Logo que ele chegou aqui, a gente saiu para jantar. Conversei com ele, tentei passar um pouco da minha experiência aqui, para ele ficar tranquilo. Mas o Rayan é um garoto muito focado, com um potencial enorme. Fico muito feliz que a adaptação dele esteja sendo rápida e tranquila. É só ele continuar nesse caminho que vai dar tudo certo", disse Andrey.





Cria da Colina, Andrey Santos também não escondeu o carinho que tem pelo Vasco e revelou que, mesmo à distância, assiste aos jogos sempre que possível. O volante também falou sobre o momento da equipe em 2026



"É sempre bom acompanhar o Vasco, é o clube que me deu tudo. Tenho uma gratidão enorme por eles. É impossível ficar sem assistir a algum jogo. Às vezes os jogos passam tarde, mas eu sempre procuro assistir. Às vezes tiro uma soneca à tarde para poder dormir um pouquinho mais tarde e ver o Vasco. Fico muito feliz quando o Vasco ganha. A gente sabe que não estamos numa fase tão favorável, mas tenho certeza que os jogadores vão dar a volta por cima. Nossa torcida merece", afirmou.



Depois de retornar, também passou por Nottingham Forest (ING) e Strasbourg (FRA) por empréstimo. Ele se firmou nos Blues nesta temporada: disputou 32 jogos, 18 como titular, marcou um gol e distribuiu quatro assistências.