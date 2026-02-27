Vasco ocupa a lanterna do Brasileirão - Matheus Lima/Vasco

Vasco ocupa a lanterna do BrasileirãoMatheus Lima/Vasco

Publicado 27/02/2026 13:55

Rio - O Vasco vive uma grave crise no início da temporada. Após perder referências como Rayan, Vegetti e Philippe Coutinho, o Cruz-Maltino demitiu o técnico Fernando Diniz e se afundou na lanterna do Brasileirão após a derrota para o Santos por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), na Vila Belmiro, pela 4ª rodada.

Com a derrota, o Vasco voltou a ocupar a lanterna do Brasileirão após quase sete anos. A última vez foi na edição de 2019, quando também terminou a quarta rodada na última colocação com a mesma campanha: três derrotas e um empate. Com isso, igualou a sua pior campanha na história.

O início ruim de temporada custou o cargo do técnico Fernando Diniz. O treinador foi demitido após a derrota para o Fluminense por 1 a 0, no último domingo (22), pela semifinal do Carioca. O Vasco chegou a jogar com um a mais por quase 30 minutos, mas não conseguiu produzir uma chance perigosa.

Em 12 jogos disputados no ano, o Vasco venceu apenas três. Artilheiros do time em 2025, Rayan e Vegetti pediram para sair e foram negociados com Bournemouth, da Inglaterra, e Cerro Porteño, do Paraguai, respectivamente. Na última semana, Philippe Coutinho pediu a rescisão do contrato.

Sem os principais jogadores da última temporada, o Vasco ficou refém. O trabalho do técnico Fernando Diniz, que já estava desgastado, chegou ao fim. Na derrota diante do Santos, o auxiliar permanente Bruno Lazaroni foi responsável por comandar o time. Ele chegou a lamentar as saídas dos jogadores.

"Estamos passando por um período um pouco de transição. Saíram três grandes referências da equipe. É um processo de adaptação que a equipe vai passar. Vieram outros jogadores com capacidade. Talvez quando tiver a primeira vitória, principalmente no Brasileiro, as coisas vão deslanchar", disse.

Em meio a crise, o Vasco segue de olho no mercado em busca de um novo treinador. A diretoria vascaína prioriza nomes desempregados e, por isso, Renato Gaúcho é o nome favorito para assumir o comando. Contudo, há outros nomes no radar, como Arthur Jorge e Marcelo Gallardo.