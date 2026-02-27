Spinelli em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Vasco vê Brenner e Spinelli em situação física inferior, mas crê em reviravolta
Cruz-Maltino vem enfrentando dificuldades sem Rayan e Vegetti
Andrey Santos destaca início de Rayan no futebol inglês: 'Potencial enorme'
Ex-Vasco conta que orientou conversou com o atacante e tentou passar um pouco de sua experiência no país
Gallardo decide tirar tempo de férias depois de deixar o River e recusa oferta do Vasco
Cruz-Maltino avalia outras opções para a vaga de Diniz
Vasco assume lanterna após quase sete anos e iguala pior campanha no Brasileirão
Cruz-Maltino perdeu para o Santos por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), e caiu para a última posição
Pressionado após derrotas, Vasco corre contra o tempo para fechar com novo técnico
Cruz-Maltino já abriu conversas com Renato Gaúcho, mas segue desejando Artur Jorge e Marcelo Gallardo
'A gente tem pecado na eficácia', analisa técnico interino após derrota do Vasco
Cruz-Maltino perdeu para o Santos na Vila Belmiro e está na lanterna do Brasileirão
