Spinelli em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 27/02/2026 12:47

Rio - Reforços para o Vasco neste começo de temporada, os atacante Brenner e Cláudio Spinelli chegaram com a responsabilidade de serem os principais goleadores do Cruz-Maltino depois das saídas de Pablo Vegetti e de Rayan. O clube carioca entende que a dupla está abaixo fisicamente da maioria do grupo, mas confia em uma reviravolta.

"São jogadores que vieram de contextos diferentes, estavam precisando de uma readaptação em diversas situações. O Brener vem de EUA e Europa, está há um bom tempo fora do país. Ele não estava treinado, estava vindo de férias. Quando chegou para a gente, estava em nível físico inferior ao dos outros jogadores. O Spinelli, quando chegou, vinha de pré-temporada com o Del Valle, mas ainda não havia jogado. Então são jogadores que estão trocando pneu com a competição rolando. A gente confia muito neles. Em certo momento as coisas vão se encaixar e eles vão ser os protagonistas que a gente espera", afirmou o treinador interino, Bruno Lazaroni.

Brenner foi uma contratação feita a pedido de Fernando Diniz, que acabou deixando o Vasco depois da derrota para o Fluminense no último domingo (1º), pela semifinal do Campeonato Carioca. Já Spinelli chegou ao Cruz-Maltino depois de uma excelente temporada pelo Independiente del Valle, quando anotou 28 gols em 50 partidas. Os dois têm um gol cada um pelo Cruz-Maltino.

Em 2025, Pablo Vegetti foi o artilheiro do futebol brasileiro ao anotar com 27 gols em 67 partidas. O argentino acabou se transferindo para o Cerro Porteño. Já Rayan foi o grande jogador do Vasco na temporada com 20 gols em 57 jogos. O jovem se transferiu para o Bournemouth.