Cuellar rescindiu com o GrêmioLucas Uebel/Grêmio

Publicado 25/02/2026 19:30

Rio - O Grêmio encaminhou a rescisão do volante Cuellar, que teve passagem pelo Flamengo. O colombiano, de 33 anos, tinha contrato com o clube gaúcho até o fim de 2026, no entanto, as partes anteciparam a saída, segundo a "ESPN". A oficialização deve ocorrer nos próximos dias.

Cuellar e o Grêmio chegaram a um acordo amigável. O atleta já não era bem visto por parte da torcida e, após ser visto na Sapucaí durante a folga de carnaval, tornando a relação insustentável. Para piorar, ele foi diagnosticado com virose no retorno a Porto Alegre, ficando fora dos treinamentos na reapresentação.

Contratado no início de 2025, a passagem de Cuellar foi abaixo do esperado. O jogador teve problemas com lesões e não conseguiu se firmar no Grêmio. Ao todo, disputou apenas 29 jogos e deu uma assistência. Em 2026, atuou em apenas uma partida.

Revelado pelo Deportivo Cali, Cuellar defendeu o Flamengo de 2016 a 2019. Com a camisa rubro-negra, foi bicampeão carioca e integrou o elenco comandado por Jorge Jesus que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, até a metade de sua última temporada no Rio de Janeiro.