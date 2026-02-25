Raphinha é um dos principais jogadores do Barcelona - Fadel Senna / AFP

Publicado 25/02/2026 18:50

Rio - A volta de Raphinha à seleção brasileira deve ser a grande novidade da lista de Carlo Ancelotti para os amistosos de março contra França e Croácia, a ser divulgada no dia 16. Ausente diante de Senegal e Tunísia no fim do ano por causa de uma lesão muscular na coxa direita, o jogador do Barcelona admitiu que vive temporada complicada pelos problemas clínicos e corre contra o tempo para voltar à melhor forma física.

Ancelotti admitiu que pretende usar a maioria dos jogadores que estarão na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, em junho, diante dos rivais europeus, dias 26, contra os franceses, em Boston, e contra os croatas, três dias mais tarde, em Orlando.

E Raphinha espera estar na lista, que já terá o desfalques certo de Bruno Guimarães, machucado. Para isso, o meia-atacante do Barcelona acredita em evolução física após retornar recentemente aos jogos após superar outro problema médico - sobrecarga física no adutor.

"Passei por alguns momentos difíceis nesta temporada. Estive lesionado e impossibilitado de fazer o que mais amo", ressaltou o jogador, respondendo perguntas de torcedores do Barcelona que gostariam de saber suas reais condições físicas.



"Lesões são difíceis mentalmente, visto que na maioria das vezes não há explicação. No entanto, agora me sinto bem física e mentalmente. Estou me recuperando de uma lesão e quero voltar à minha melhor forma", disse, admitindo não estar 100% ainda.



Tratado como intocável pelo técnico Hansi Flick, Raphinha terá sequência de partidas para se aprimorar e ajudar o Barcelona a fechar a temporada com taças. O time lidera LaLiga, está nas oitavas de final da Champions League, mas em situação complicada na semifinal da Copa do Rei, na qual levou 4 a 0 na ida do Atlético de Madrid.



Antes da definição, o Barcelona encara Athletic de Bilbao, Sevilla e Rayo Vallecano, por LaLiga. Mas Raphinha já se mostra de olho no rival e confiante em uma remontada histórica depois da surra em Madri.



"É difícil, mas acreditamos que podemos reverter o resultado. Jogar bem é o começo e, se não jogarmos bem, a virada será uma esperança distante. Mas se existe um time capaz disso, esse time somos nós", garantiu, para entusiasmo dos cules.