Jhon Arias em treino do PalmeirasDivulgação / Palmeiras
Casagrande pede coragem a Arias contra o Fluminense: 'Não pode ficar tímido'
Colombiano deverá começar no banco nesta quarta
Casagrande pede coragem a Arias contra o Fluminense: 'Não pode ficar tímido'
Colombiano deverá começar no banco nesta quarta
Musa do Cerro faz novo ensaio em praia do Rio: 'Conquista o mundo'
Eli Villagra tem 354 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram
Ex-zagueiro do Vasco anuncia aposentadoria aos 40 anos
Paulão pendura as chuteiras após duas décadas de carreira
Hércules volta a ser relacionado pelo Fluminense em jogo contra o Palmeiras
Jogador, de 25 anos, se recuperou de dores no púbis
Vasco relaciona Cuiabano, que pode fazer estreia contra o Santos
Equipes se enfrentam nesta quinta (26), na Vila Belmiro
John Textor retoma controle da Eagle em briga que deixa Botafogo em alerta
Empresário estadunidense vence round na briga com a Ares por controle do grupo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.