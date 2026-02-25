Jhon Arias em treino do Palmeiras - Divulgação / Palmeiras

Publicado 25/02/2026 17:50

Rio - O ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande, pediu para que Jhon Arias, que fará seu segundo jogo pelo Palmeiras tenha coragem na partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira (25), em Barueri. O colombiano irá reencontrar o clube carioca pela primeira vez.

"O caso do Arias, eu acho que o jogador tem sempre que se motivar quando for jogar contra uma ex-equipe, não importa se foi tudo certo lá, se saiu como um rei, se foi bem tratado. A partir do ponto que você vai jogar contra um ex-time, você não pode se abater e ficar tímido. Não, você tem que crescer e jogar muito, como ele ia jogar contra qualquer outro", afirmou em participação no "UOL News Esporte".

Casagrande também criticou o costume atual de alguns jogadores, que não comemoram quando marcam contra o seus ex-clubes.

"Hoje parece que os jogadores trabalham contra isso. Não comemorar gol. Ah, não comemora o gol? Porra! Fazer gol parece que é uma coisa simples, né? Não vou comemorar o gol hoje porque eu joguei no Fluminense. Aí depois você só faz esse gol no campeonato. Não faz mais. Gol é gol. Jogo é jogo. É competição", concluiu.