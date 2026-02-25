Comemoração de Hakon Evjen na vitória do Bodo/Glimt que eliminou a Inter de Milão - Piero Cruciatti / AFP

Publicado 25/02/2026 11:12

Em meio a estádios luxuosos, elencos bilionários e gramados impecáveis, um clube foge completamente do padrão na atual edição da Champions League. O Bodo/Glimt, localizado no Círculo Polar Ártico, é o único participante do torneio que atua em gramado sintético - uma escolha que vai além da preferência e nasce da necessidade imposta pelo clima extremo do norte da Noruega.



Essa peculiaridade, longe de ser um obstáculo, virou parte da identidade de um time que protagoniza uma das campanhas mais surpreendentes da história recente da competição. Disputando a Champions pela primeira vez, o Bodo/Glimt já entrou para os livros ao se tornar o primeiro clube norueguês a vencer um confronto de mata-mata no torneio e apenas o terceiro do país a disputar a competição.





A façanha mais recente veio diante da Inter de Milão. Com um elenco avaliado em aproximadamente 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) - valor muito distante dos quase 650 milhões de euros do time italiano (cerca de R$ 4 bi) - os noruegueses venceram os dois jogos do confronto e avançaram às oitavas de final com autoridade, fechando o duelo com 5 a 2 no placar agregado

O impacto esportivo também se reflete fora de campo. A classificação garante ao clube cerca de 11 milhões de euros em premiação, uma quantia significativa para um projeto que, até 2018, disputava a segunda divisão nacional e ainda buscava estabilidade no futebol norueguês.



Do quase esquecimento ao topo da Europa



Fundado em 1916, no extremo norte da Noruega, o Bodo/Glimt passou décadas longe dos holofotes, alternando bons momentos domésticos com quedas duras - incluindo rebaixamentos que pareciam limitar o clube a um papel coadjuvante no futebol norueguês. Até 2018, disputava a segunda divisão, distante do cenário europeu e com orçamento modesto até para padrões locais.



A virada veio justamente quando menos se esperava. Com um projeto esportivo ousado, identidade ofensiva bem definida e forte conexão com a cidade de Bodo, o clube engatou uma ascensão meteórica. Vieram quatro títulos nacionais em cinco temporadas, campanhas históricas em torneios europeus e, por fim, a inédita classificação para a Champions League.



Hoje, o antigo "azarão do Ártico" é referência de organização, reinvenção e coragem, carregando a "Horda Amarela", como a torcida do clube é conhecida, para um lugar que parecia inalcançável há poucos anos.



Algoz de gigantes do continente



A caminhada do Bodo/Glimt nesta Champions impressiona não apenas pelos resultados, mas pelos adversários superados. O time já venceu pesos pesados do futebol europeu, sempre mantendo um estilo ofensivo e competitivo, inclusive fora de casa.



Entre os principais resultados estão empates e vitórias contra Tottenham, Borussia Dortmund, Manchester City e Atlético de Madrid, além da eliminação da própria Inter. Um retrospecto que desafia qualquer previsão inicial e reforça o caráter histórico da campanha do clube norueguês.



Campanha contra os grandes



Bodo/Glimt 2 x 2 Tottenham



Borussia Dortmund 2 x 2 Bodo/Glimt



Bodo/Glimt 3 x 1 Manchester City



Atlético de Madrid 1 x 2 Bodo/Glimt



Bodo/Glimt 3 x 1 Inter



Inter 1 x 2 Bodo/Glimt



Na temporada passada, o Bodo/Glimt já dera sinais de que poderia ir além, ao chegar à semifinal da Europa League, sendo eliminado apenas pelo Tottenham, que acabaria levantando o troféu.

No entanto, enquanto brilha no cenário continental, o clube ainda busca uma hegemonia na Noruega. Atualmente, a equipe comandada pelo técnico Kjetil Knutsen é a segunda colocada na competição nacional, um ponto atrás do líder Viking.



Pela Champions, o clube volta a competir em meados de março, em jogos de ida e volta válidos pelas oitavas de final do torneio. O adversário será Manchester City ou Sporting, a depender do sorteio. Na fase de liga, o time norueguês bateu os ingleses por 3 a 1.