Eli Villagra é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 25/02/2026 17:20

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, que visitou o Rio de Janeiro no Carnaval divulgou mais um ensaio em que aparece sensualizando na Cidade Maravilhosa. Com as cores do seu país e uma bandeira, a beldade posou nas areias de Copacabana.

"Feliz dia da mulher paraguaia, que conquista o mundo", comentou a beldade no seu ensaio disponibilizado para seus seguidores no Instagram.

Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli Villagra é uma estrela do principal Carnaval de seu país, conhecido como Encarnación, realizado na cidade com o mesmo nome.

Dona de um corpo escultural, a beldade trabalha em programas de TV do seu país. Eli Villagra tem mais de 354 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@elivillagra_barbie).