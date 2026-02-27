Danilo em ação pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Rio - O zagueiro Danilo, do Flamengo, enviou um caminhão do Rio de Janeiro até Juiz de Fora com doações para ajudar as vítimas das chuvas. O defensor do Rubro-Negro mandou água e kits de higiene para a população.
Segundo o 'ge', o jogador pretende continuar fazendo doações até a cidade se recuperar. Natural de Bicas, em Minas Gerais, ele compartilhou imagem do caminhão em uma rede social.
Publicação de Danilo no story do Instagram - Reprodução/Instagram @daniluiz2
Leia mais: Minas Gerais tem o período de chuvas mais letal dos últimos 20 anos
As fortes chuvas que atingem a Zona da Mata mineira nos últimos dias provocaram um cenário de destruição, mobilização de equipes de resgate e preocupação entre moradores.
