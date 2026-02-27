Ayrton Lucas foi titular em Flamengo x Lanús - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 27/02/2026 16:12

o lateral assumiu a maior parte da culpa. Ayrton Lucas foi um dos principais alvos das vaias da torcida do Flamengo durante a derrota por 3 a 2 para o Lanús, na prorrogação da Recopa. O motivo foi a falha que ele e Rossi cometeram no meio de campo, quando a partida estava 0 a 0 e resultou no primeiro gol dos argentinos. E

Apesar de ter espaço para tocar para Samuel Lino, Ayrton Lucas explicou que não percebeu essa possibilidade e, por isso, optou por recuar, mas tocou fraco para o goleiro, que escorregou e não alcançou a bola.

"Foi um lance de infelicidade, tanto minha como dele (Rossi). Eu achei que ele ia tocar a bola antes. Depois, a marcação estava perto e tentei devolver, não sei o que aconteceu, se ele escorregou. Foi um erro principalmente meu, que acabei devolvendo. Não tem o que falar, é tentar seguir em frente. É muito difícil quando se tem o erro. Na minha vida nunca foi fácil para mim, é levantar a cabeça e tentar seguir em frente", disse.

Diante da má fase do Flamengo, Ayrton Lucas admitiu que o início de 2026 não era o esperado. E com a pressão cada vez maior da torcida e da diretoria, sugeriu o que deve ser feito para a melhora.



"Está sendo um começo de ano muito difícil. Antes de perder esse jogo, a gente tentou conversar ao máximo para todo mundo dar o máximo dentro de campo e conquistar o título. Infelizmente aconteceram erros e a gente perdeu. É falar menos e trabalhar mais porque a temporada é longa. A gente não pode desistir agora", disse.