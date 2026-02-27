Ayrton Lucas foi titular em Flamengo x LanúsÉrica Martin/Agência O Dia

Ayrton Lucas foi um dos principais alvos das vaias da torcida do Flamengo durante a derrota por 3 a 2 para o Lanús, na prorrogação da Recopa. O motivo foi a falha que ele e Rossi cometeram no meio de campo, quando a partida estava 0 a 0 e resultou no primeiro gol dos argentinos. E o lateral assumiu a maior parte da culpa.
Apesar de ter espaço para tocar para Samuel Lino, Ayrton Lucas explicou que não percebeu essa possibilidade e, por isso, optou por recuar, mas tocou fraco para o goleiro, que escorregou e não alcançou a bola.
"Foi um lance de infelicidade, tanto minha como dele (Rossi). Eu achei que ele ia tocar a bola antes. Depois, a marcação estava perto e tentei devolver, não sei o que aconteceu, se ele escorregou. Foi um erro principalmente meu, que acabei devolvendo. Não tem o que falar, é tentar seguir em frente. É muito difícil quando se tem o erro. Na minha vida nunca foi fácil para mim, é levantar a cabeça e tentar seguir em frente", disse.
Diante da má fase do Flamengo, Ayrton Lucas admitiu que o início de 2026 não era o esperado. E com a pressão cada vez maior da torcida e da diretoria, sugeriu o que deve ser feito para a melhora.
"Está sendo um começo de ano muito difícil. Antes de perder esse jogo, a gente tentou conversar ao máximo para todo mundo dar o máximo dentro de campo e conquistar o título. Infelizmente aconteceram erros e a gente perdeu. É falar menos e trabalhar mais porque a temporada é longa. A gente não pode desistir agora", disse.