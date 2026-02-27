Everton Cebolinha em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

A passagem de Everton Cebolinha pelo Flamengo já tem data para acabar: em dezembro de 2026, quando acaba o seu contrato. O atacante confirmou que ainda não foi procurado pela diretoria para tratar da renovação e não acredita que permanecerá na próxima temporada.
"Não houve nenhuma conversa de negociação até o momento, nenhum momento eu fui procurado. Creio que posso afirmar que é a minha última temporada no Flamengo", disse na zona mista após a perda do título da Recopa para o Lanús.
Everton Cebolinha, inclusive, tinha o desejo de deixar o Flamengo no início de 2026, para ter maiss oportunidades como titular. Um dos interessados foi o Fluminense, mas o Rubro-Negro não pretende liberá-lo sem uma compensação financeira.
Além disso, a diretoria tentou envolver o atacante na negociação frustrada com o Cruzeiro para comprar Kaio Jorge.
Diante do cenário, não houve avanço em negociações e o jogador seguiu no elenco como opção. Apesar de boas atuações, ele não consegue se firmar na equipe titular, tanto que começou no banco contra o Lanús. Por isso, uma possível saída até o segundo semestre não está totalmente descartada.