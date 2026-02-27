Danilo em ação no jogo entre Flamengo e Lanús - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 27/02/2026 01:19

Rio - Danilo desabafou após a derrota para o Lanús por 3 a 2 no Maracanã, nesta quinta-feira (26), que deixou o Flamengo com o vice da Recopa. Ao ser questionado se dá para apontar o que há de errado com o Rubro-Negro no início de 2026, ele pediu para cada um assumir a sua responsabilidade. O zagueiro destacou que "é assim que funciona em uma grande equipe".

"Que cada um assuma a sua responsabilidade. Teve parte física, teve parte técnica, teve parte de desempenho. Que cada um assuma a sua responsabilidade, porque é assim que funciona em uma equipe grande", disse Danilo, à 'ESPN'.

Este é o segundo vice do Flamengo na temporada de 2026. No dia 1º de fevereiro, o Flamengo perdeu para o Corinthians por 2 a 0 na Supercopa Rei.

"Momento difícil, tem que abaixar a cabeça, o torcedor tem razão, as expectativas em cima dessa equipe com toda a qualidade e todo o investimento são altas e não estão sendo cumpridas, culpa toda nossa. O torcedor tem razão de protestar, cabe a nós abaixar a cabeça, trabalhar. Os jogadores fortes e grandes trabalham para sair desse tipo de situação. Agora é a hora de provarmos qual o tamanho do nosso grupo enquanto equipe, enquanto jogador.