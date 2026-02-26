Saúl no fim de janeiro, no início da recuperação, quando ainda utilizava bota - Reprodução / Instagram

Publicado 26/02/2026 11:51





Isso significa que, no momento, o meia realiza trabalhos de fisioterapia para corrigir questões musculares e focar no fortalecimento. O próximo passo é iniciar as atividades em campo para, depois, ser reintegrado ao grupo gradualmente, conforme o "ge".



LEIA MAIS: Léo Pereira crê que Flamengo precisa superar 2025: 'Fazer o ano passado não será o bastante'

O tempo estimado para o retorno do espanhol é de três a quatro meses. No entanto, isso também depende do ciclo de desenvolvimento pessoal do atleta, que tem a expectativa de uma recuperação sem imprevistos.



Saúl realizou o procedimento com o médico holandês Niek van Dijk, em Madri, capital da Espanha. Ele começou a recuperação no seu país e em seguida, retornou ao Brasil. Ele utilizou bota e muletas no início do tratamento, mas não precisa mais dos equipamentos.

O meia tem ido a todos os jogos do Flamengo no Maracanã para incentivar os companheiros no aquecimento ou no vestiário.

Sobre o jogador

Saúl tem 31 anos. O meia se destacou sob o comando de Diego Simeone no Atlético de Madrid. Durante o seu período no clube, de 2012 a 2025, foi emprestado ao Rayo Vallecano, Chelsea e Sevilla, até ser anunciado como reforço do Flamengo no último mês de julho.