Filipe Luís terá retornos importantes para duelo contra Lanús - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/02/2026 07:37 | Atualizado 26/02/2026 07:54

Flamengo e Lanús decidem a Recopa Sul-Americana nesta quinta-feira (26), às 21h30, no Maracanã. Após vencer por 1 a 0 na ida, a equipe argentina precisa do empate para conquistar o título inédito, enquanto o Rubro-Negro precisa da vitória por dois ou mais gols de diferença para inverter o resultado. Caso os cariocas vençam por um gol de diferença, a partida irá para prorrogação.

Onde assistir



O jogo será transmitida pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como deve jogar o Rubro-Negro





Sendo assim, o Rubro-Negro deve ir a campo com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Paquetá (Jorginho) e Arrascaeta; Carrascal, Cebolinha e Pedro.



Filipe Luís terá à disposição Gonzalo Plata, que cumpriu suspensão no jogo da ida e volta a ser opção para o ataque. Além disso, o Flamengo vive a expectativa do retorno de Jorginho, que não atua desde o último dia 1º de fevereiro e realizou atividades no campo nos últimos dias. Bruno Henrique também pode jogar.

Provável escalação do Lanús

O Lanús, que não jogou no fim de semana, deve escalar um time semelhante ao da ida, com Marcelino Moreno na criação e Rodrigo Castillo, o autor do gol na última partida, como homem mais avançado. A equipe de Mauricio Pellegrino apostará em uma defesa sólida para tentar conquistar o título.



Portanto, o Lanús deve começar o duelo com: Nahuel Losada, Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo e Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera e Rodrigo Castillo.

Arbitragem

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)