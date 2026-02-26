Léo Pereira em treino do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um dos jogadores mais antigos do elenco do Flamengo, Léo Pereira, de 29 anos, participa de uma era vitoriosa, mas que sempre esteve debaixo de cobranças. Neste começo de temporada, depois de um 2025 fantástico, o Rubro-Negro voltou a viver oscilação e os torcedores vem fazendo críticas. O defensor compreende este comportamento. 
LEIA MAIS: Saúl realiza fisioterapia e tem prazo para retornar ao campo
Como principal equipe a ser batida no Brasil e na América do Sul, Léo Pereira reforçou que é importante que o elenco do Flamengo se reinvente e não se irrite com os torcedores.
LEIA MAIS: Atacante do Lanús compara Filipe Luís com Jorge Jesus 
"Eles têm o direito de cobrar, é o maior time da América Latina, a gente entende a cobrança do torcedor. Claro que os adversários nos estudam, tentam nos neutralizar. A gente precisa mostrar realmente o que é o Flamengo", disse em entrevista à "ESPN".
LEIA MAIS: Léo Pereira crê que Flamengo precisa superar 2025
Léo Pereira já conquistou diversos títulos pelo Flamengo como: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, e também outras conquistas de menor expressão.