Léo Pereira em treino do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Léo Pereira em treino do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 26/02/2026 17:50

Rio - Um dos jogadores mais antigos do elenco do Flamengo, Léo Pereira, de 29 anos, participa de uma era vitoriosa, mas que sempre esteve debaixo de cobranças. Neste começo de temporada, depois de um 2025 fantástico, o Rubro-Negro voltou a viver oscilação e os torcedores vem fazendo críticas. O defensor compreende este comportamento.

Como principal equipe a ser batida no Brasil e na América do Sul, Léo Pereira reforçou que é importante que o elenco do Flamengo se reinvente e não se irrite com os torcedores.

"Eles têm o direito de cobrar, é o maior time da América Latina, a gente entende a cobrança do torcedor. Claro que os adversários nos estudam, tentam nos neutralizar. A gente precisa mostrar realmente o que é o Flamengo", disse em entrevista à "ESPN".

Léo Pereira já conquistou diversos títulos pelo Flamengo como: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, e também outras conquistas de menor expressão.