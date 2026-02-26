Filipe Luís em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 26/02/2026 13:20 | Atualizado 26/02/2026 13:22

Rio - Há três anos, o Flamengo também precisou vencer por dois gols de diferença para conquistar o título da Recopa Sul-Americana, no Maracanã. Em 2026, o filme se repetiu. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Rubro-Negro recebe o Lanús, da Argentina, nesta quinta-feira (26), no maior palco do futebol brasileiro, precisando inverter o resultado para sagrar-se campeão.

Em 2023, o Flamengo perdeu o jogo de ida para o Independiente del Valle, do Equador, por 1 a 0, na altitude de Quito. Na partida de volta, venceu por 1 a 0 e perdeu nos pênaltis por 5 a 4. O cenário é semelhante, já que também perdeu o primeiro duelo contra o Lanús, da Argentina, pelo placar mínimo. Mas não faltam motivos para os rubro-negros acreditarem em um final feliz desta vez.

Na história da Recopa Sul-Americana, houve cinco situações em que houve uma virada no segundo jogo. No caso mais recente, o Fluminense venceu a LDU, do Equador, por 2 a 0, no Maracanã, em 2024, após perder a primeira partida por 1 a 0, em Quito. A história se repetiu com o Internacional em 2007 e 2011; Atlético Nacional, da Colômbia, em 2017; e River Plate, da Argentina, em 2019.

Há outros motivos para o Flamengo acreditar na virada. Na história da Recopa, foram nove confrontos entre brasileiros e argentinos, com cinco títulos para o Brasil. Além disso, o campeão da Libertadores venceu 20 das 33 edições da competição. Desde 2020, no entanto, há um equilíbrio: foram três títulos para o campeão da Libertadores e outros três para o campeão da Sul-Americana.