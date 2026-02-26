Jorginho no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo
Veja os relacionados do Flamengo
Confira os #relacionados do MENGÃO para o final contra o Lanús! pic.twitter.com/WFAUREpm8f— Flamengo (@Flamengo) February 26, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Jorginho no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo
Confira os #relacionados do MENGÃO para o final contra o Lanús! pic.twitter.com/WFAUREpm8f— Flamengo (@Flamengo) February 26, 2026
'Cheirinho', 'Maracanazo' e mais: vice do Flamengo na Recopa gera memes
Rubro-Negro perdeu para o Lanús por 3 a 2 no Maracanã
Flamengo força a prorrogação, mas perde para o Lanús e fica com o vice da Recopa
Rubro-Negro venceu por 2 a 1 no tempo regulamentar, mas levou dois gols na prorrogação e perdeu por 3 a 2
Com Jorginho na lista, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Lanús
As duas equipes vão se enfrentar no Maracanã, a partir das 21h30 desta quinta-feira, pelo jogo da volta da Recopa
Léo Pereira defende direito de torcedor do Flamengo fazer cobranças: 'Maior da América Latina'
Zagueiro, de 29 anos, está no clube desde 2020
Flamengo vive cenário semelhante de 2023 e busca reviravolta na Recopa
Rubro-Negro tem motivos para acreditar em título apesar do vice-campeonato há três anos
Saúl realiza fisioterapia e tem prazo para retornar ao campo
Meia espanhol está no estágio dois de recuperação, em um processo que conta com cinco etapas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.