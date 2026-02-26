Jorginho no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 26/02/2026 18:58

Rio - O Flamengo divulgou os relacionados para a partida contra o Lanús, válida pelo jogo da volta da Recopa Sul-Americana. Jorginho, que se recuperava de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, está na lista.

O técnico Filipe Luís também contará com Bruno Henrique e Wallace Yan. O camisa 27 foi baixa no jogo de domingo, contra o Madureira, por causa de um desconforto na região do púbis. Já Wallace Yan vinha sendo desfalque por causa de dores musculares.

Gonzalo Plata, que cumpriu suspensão no jogo de ida, volta a ficar à disposição e está na lista de relacionados.

Veja os relacionados do Flamengo

GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.

DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Daniel Sales, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão.

MEIO-CAMPISTAS: Carrascal, De Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá.

ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.

Confira os #relacionados do MENGÃO para o final contra o Lanús! pic.twitter.com/WFAUREpm8f — Flamengo (@Flamengo) February 26, 2026

Flamengo e Lanús vão se enfrentar nesta quinta-feira (26), a partir das 21h30, no Maracanã. Na partida de ida, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0. Por isso, precisa vencer por um gol de diferença para forçar a prorrogação. Triunfo por dois ou mais gols dá o título ao Fla.