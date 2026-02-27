Provocação após vice do Flamengo na Recopa - Reprodução

Provocação após vice do Flamengo na RecopaReprodução

Publicado 27/02/2026 00:46

Rio - O Flamengo até conseguiu forçar a prorrogação, mas perdeu para o Lanús por 3 a 2 e ficou com o vice da Recopa Sul-Americana de 2026. Torcedores aproveitaram para provocar o Rubro-Negro com memes sobre 'cheirinho', 'Maracanazo' e mais.

Confira abaixo:

fotogaleria

O Rubro-Negro saiu atrás, mas conseguiu a virada no tempo regulamentar: 2 a 1. O resultado forçou a prorrogação, já que o Lanús venceu por 1 a 0 na Argentina.

No tempo extra, porém, o Lanús virou e venceu por 3 a 2 em pleno Maracanã.