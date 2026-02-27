Rio - O Flamengo não conseguiu superar o Lanús e ficou com o vice da Recopa. O time argentino abriu o placar com Rodrigo Castillo, depois de um vacilo de Rossi e Ayrton Lucas. Ainda no primeiro tempo, Arrascaeta deixou tudo igual de pênalti. Já na reta final da etapa complementar, Jorginho, também da marca da cal, colocou o Rubro-Negro em vantagem. O triunfo por 2 a 1 forçou a prorrogação. No tempo extra, porém, Canale empatou e Aquino virou para o time argentino. Placar final no Maracanã: 3 a 2.
Na ida, o Lanús venceu o Rubro-Negro pelo placar de 1 a 0. Dessa forma, foi campeão com um triunfo de 4 a 2 no placar agregado.
Agora, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Carioca. O Rubro-Negro vai enfrentar o Madureira na segunda-feira, a partir das 21h, no Maracanã. A partida é válida pelo jogo da volta da semifinal.
O jogo
O Lanús até teve uma pressão nos primeiros minutos de partida, mas o Flamengo logo conseguiu ter mais controle. O primeiro lance de perigo do Rubro-Negro veio com Carrascal. Após bom lançamento, o colombiano finalizou de dentro da área, mas o goleiro mandou para escanteio.
Ele ainda teve uma grande oportunidade dentro da área e de frente para Losada, mas o camisa 26 do Lanús fechou a porta. Já Gonzalo Plata, em uma grande arrancada, também teve chance de marcar, mas finalizou para fora.
No entanto, em uma bobagem com Rossi e Ayrton Lucas envolvidos, o Lanús abriu o placar. O lateral tocou sem tanta força para o goleiro, que escorregou na região do meio de campo. Rodrigo Castillo estava atento, driblou o goleiro e finalizou 'do meio da rua' para marcar, aos 29 minutos.
Apesar do vacilo, o Flamengo conseguiu reagir ainda no primeiro tempo. Varela fez o cruzamento, e a bola bateu no braço do jogador do Lanús. O árbitro assinalou o pênalti na hora. Arrascaeta cobrou no canto, o goleiro Losada ainda acertou o lado, mas não evitou o gol.
Na etapa complementar, o jogo foi praticamente um ataque contra defesa. O Rubro-Negro, naturalmente, teve mais volume ofensivo, mas o primeiro lance de grande perigo veio por volta dos 26 minutos, quando Paquetá chutou forte e obrigou Losada a fazer grande defesa.
Dentre as substituições que promoveu, Filipe Luís tirou o lateral-direito Varela para colocar o atacante Bruno Henrique. Em meio à pressão, o Flamengo chegou ao segundo na reta final do tempo regulamentar.
Arrascaeta tentava passar por dois jogadores do Lanús, foi derrubado, e o árbitro assinalou o pênalti. Jorginho foi para a cobrança, finalizou no meio e colocou o Rubro-Negro em vantagem no placar: 2 a 1.
O placar persistiu até o fim do tempo regulamentar. Como o Lanús venceu na ida por 1 a 0, a decisão foi para a prorrogação.
Neste tempo extra, o Flamengo era quem tinha mais a bola em busca do gol, mas foi o Lanús que conseguiu marcar. Após cruzamento em cobrança de escanteio na reta final do segundo tempo da prorrogação, Canale subiu para finalizar de cabeça e balançar a rede.
No último lance da partida, o Lanús conseguiu a virada com gol de Aquino. Ele levou a melhor em disputa com Pulgar, arrancou sozinho, driblou Rossi e finalizou para dar números finais ao jogo.
Ficha técnica
Flamengo x Lanús
Data e hora: 26/02/2026, às 21h30 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Cartões amarelos: Pulgar e Lucas Paquetá (FLA) / Carrera e Guidara (LAN) Cartões vermelhos: - Gols: Castillo (0-1) (29'/1ºT) / Arrascaeta (1-1) (37'/1ºT) / Jorginho (2-1) (40'/2ºT) / Canale (2-2) (13'/2ºT da prorrogação) / Aquino (2-3) (17'/2ºT da prorrogação)
FLAMENGO(Técnico: Filipe Luís) Rossi; Varela (Bruno Henrique), Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta; Carrascal (Pedro), Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Gonzalo Plata (Paquetá).
LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino) Losada; Guidara (Pérez), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo (Biafore) e Marcelino Moreno (Aquino); Salvio (Sepúlveda), Carrera (Besozzi) e Rodrigo Castillo (Walter Bou).
