Filipe Luís, durante a partida entre Flamengo e Lanús, pela Recopa Sul-Americana - Érica Martin / Agência O Dia

Filipe Luís, durante a partida entre Flamengo e Lanús, pela Recopa Sul-AmericanaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 27/02/2026 07:36

Rio — O técnico Filipe Luís afirmou, após a derrota do Flamengo por 3 a 2 para o Lanús nesta quinta-feira (26), que o time "fez um grande jogo", apesar de ter ficado com o vice da Recopa Sul-Americana. Alvo de protestos da torcida, o treinador explicou, em coletiva de imprensa, a escolha pela escalação inicial, que não tinha nenhum centroavante de ofício, e comentou sobre o que fazer para a equipe retomar a confiança.



"Acho que fizemos um grande jogo. Cometemos um erro que nos custou um gol, mas o time jogou o tempo todo no campo do adversário, que praticamente não passou do meio-campo. Era uma vitória faltando dois minutos para acabar a prorrogação, e aí eles fizeram um gol de escanteio, com nosso time todo exposto. Mas minha avaliação do jogo é de que fomos muito superiores. Como não ganhamos, essas palavras vão soar mal, mas é a sensação", afirmou.

Na avaliação de Filipe Luís, os jogadores "deram tudo que tinham" dentro de campo. "No futebol, resultado a gente não controla. Não estamos no nosso melhor momento, mas tentamos. Quero parabenizar o Lanús pela conquista."



O técnico também explicou a escalação inicial para o jogo, com Samuel Lino, Plata e Carrascal avançados, sem um centroavante fixo. "Estudamos o Lanús o máximo possível. Escolhi a equipe que, segundo a minha visão, são os jogadores que estão em melhor forma, junto com as características que a equipe precisava. Tentei equilibrar o máximo possível a equipe para que pudesse realmente jogar dentro da área do Lanús", disse.

O treinador também falou sobre a parte mental dos jogadores. "A confiança só volta com vitórias. O mental só vai voltar com vitórias, jogando bem. O nosso time teve o mental muito forte em 2025, mas também perdemos jogos no ano passado, em momentos decisivos. Empatamos com o São Paulo, perdemos para o Fluminense e falaram que nosso time tinha um mental fraco. Neste momento perder duas finais, em momento de confiança baixa, realmente temos que melhorar. Tudo passa no futebol."