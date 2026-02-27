Filipe Luís, durante o jogo entre Flamengo e Lanús, no Maracanã - Érica Martin / Agência O Dia

Filipe Luís, durante o jogo entre Flamengo e Lanús, no MaracanãÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 27/02/2026 12:24

Rio — Filipe Luís vive a sua maior crise desde que assumiu o posto de técnico do Flamengo, em outubro de 2024. Após a derrota para o Lanús por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (26) no Maracanã, o Flamengo acumulou o seu segundo vice no ano em apenas dois meses, junto à Supercopa do Brasil, no início de fevereiro. Os resultados negativos, somados a um desempenho abaixo do esperado, representam um momento de turbulência ao jovem treinador.



Apesar dos fracassos, Filipe ainda tem respaldo da diretoria, mas será necessário controlar o ambiente interno. A relação entre o comandante e a cúpula rubro-negra já estava desgastada desde o longo processo de renovação, que fez o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, chegar a conversar com outros nomes, conforme o "ge".

O técnico permaneceu, mas com um salário bem maior. Além disso, a manutenção de atletas e a chegada de jogadores de alto nível, como Lucas Paquetá, fazem Bap aumentar a cobrança por resultados. O mandatário tem marcado presença no Ninho do Urubu e realizado reuniões constantes, em meio aos resultados negativos.



Agora, o Flamengo quer juntar os cacos e se recuperar, visando o Campeonato Carioca. A classificação para a final está encaminhada, após vitória sobre o Madureira por 3 a 0 no jogo de ida. O vencedor do duelo enfrentará na final, que será em jogo único, Fluminense ou Vasco. A conquista ou perda do título pode ser um divisor de águas para a temporada do Rubro-Negro e de Filipe Luís.

'Fizemos um grande jogo'

Apesar do resultado negativo, Filipe Luís elogiou o desempenho do Flamengo contra o Lanús. "Acho que fizemos um grande jogo. Cometemos um erro que nos custou um gol, mas o time jogou o tempo todo no campo do adversário, que praticamente não passou do meio-campo. Era uma vitória faltando dois minutos para acabar a prorrogação, e aí eles fizeram um gol de escanteio, com nosso time todo exposto. Mas minha avaliação do jogo é de que fomos muito superiores. Como não ganhamos, essas palavras vão soar mal, mas é a sensação", afirmou.