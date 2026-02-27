Flamengo de Gonzalo Plata caiu em pleno Maracanã para o Lanús - Mauro Pimentel / AFP

Flamengo de Gonzalo Plata caiu em pleno Maracanã para o LanúsMauro Pimentel / AFP

Publicado 27/02/2026 14:16

triste sina que nem mesmo o poderio financeiro neste atual período vitorioso consegue mudar.

O Flamengo mais uma vez viu um adversário comemorar um título internacional em pleno Maracanã. A derrota para o Lanús de virada, por 3 a 2 na prorrogação , é a nova decepção do Rubro-Negro em finais sul-americanas, numa

O único título continental no Maracanã



No total, foram cinco disputas de título decididas no Rio pelo Flamengo. E em apenas uma a torcida pôde soltar o grito de "é campeão": a Recopa de 2020, sob o comando de Jorge Jesus e com boa parte do time que fez história na Libertadores de 2019, com direito a atropelo por 3 a 0 sobre o Independiente del Valle.



As quatro decisões sul-americana perdidas pelo Flamengo



Desde então, foram dois vices na mesma competição (enquanto os dois títulos da Libertadores foram em jogo único no Peru e no Uruguai). Além de 2026 para o Lanús, em 2023, em outro encontro com o Del Valle, o Flamengo venceu por 1 a 0, resultado que levou para a disputa por pênaltis, com derrota por 5 a 4 após cobrança perdida por Arrascaeta.



Os outros dois vices sul-americanos foram antes da virada em 2019. No retorno a uma decisão continental após quase duas décadas, o Rubro-Negro perdeu no Maracanã a Copa Sul-Americana de 2017, ao empatar em 1 a 1 com o Independiente, após perder por 2 a 1 na ida.



Os argentinos também foram os algozes na Supercopa da Libertadores de 1995, extinto torneio que reunia os campeões continentais. Apesar de o Flamengo vencer por 1 a 0, ficou sem o título porque perdeu por 2 a 0 fora de casa.