Zico lamentou a queda física do Flamengo na prorrogação - Érica Martin / Agência O Dia

Zico lamentou a queda física do Flamengo na prorrogação Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 27/02/2026 12:09

a questão física novamente como o principal problema, mas desta vez como determinante para o desempenho ruim na prorrogação.

O Flamengo perdeu a Recopa por 3 a 2 , ao levar a virada do Lanús em pleno Maracanã e sob os olhares de Zico. O maior ídolo do clube lamentou o vice e viu, mas desta vez como

"O que acontece é que a equipe se esforçou muito durante os 90 minutos para reverter o resultado. É lógico que deu para ver o desgaste na prorrogação. Alguns jogadores nitidamente passando por problemas físicos e não conseguiram manter o ritmo. O time do Lanús aproveitou muito bem isso e acabou decidindo no final do jogo", analisou Zico em entrevista à ESPN.



"Eu acho que o que decidiu o jogo foi realmente a parte física".



Com a segunda perda de título em menos de um mês - foi vice da Supercopa Rei para o Corinthians -, o Flamengo se afunda no momento conturbado. E Filipe Luís torna-se o principal alvo, diante das más atuações e a dificuldade de vencer adversários mais fracos.



Xingado pela torcida no Maracanã, o técnico vê a pressão aumentar, assim como os jogadores, e Zico avalia como normal.



"Quem veste a camisa do Flamengo sabe que sempre teve pressão. Nas horas boas e nas ruins. É saber superar isso, analisar o que está acontecendo nesse momento e tentar melhorar sempre", finalizou.