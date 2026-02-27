Bebeto e seu pai, Wilson, em foto publicada em 2019 - Reprodução / Instagram

Bebeto e seu pai, Wilson, em foto publicada em 2019Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2026 10:48

Rio — O pai do ex-jogador Bebeto, Wilson de Oliveira, morreu aos 97 anos nesta quinta-feira (26). O tetracampeão do mundo pela Seleção publicou, nas redes sociais, um texto emocionante de despedida. A causa da morte não foi informada.



"Hoje o meu coração chora pela sua partida, pai, mas também se enche de orgulho por tudo o que o senhor representou em minha vida. Nos despedimos de um homem que foi mais que um pai, foi um guerreiro de Deus", escreveu.

"Hoje, entrego minha dor ao Senhor, certo de que Ele é o Deus de toda a consolação. Obrigado pai, por ter orado por mim e por ser um instrumento de Deus na minha vida. Te amo eternamente", concluiu.

Ex-jogadores que conquistaram a Copa do Mundo de 1994 junto a Bebeto, Ricardo Rocha e Branco desejaram sentimentos ao amigo.



Leandro, ex-lateral e ídolo do Flamengo, comentou na postagem. "Um abraço do fundo do meu coração à toda a família, força e fé", afirmou. O lutador José Aldo escreveu emojis de coração, enquanto o ex-jogador Léo Moura disse: "Muitas forças, amigo".



Outras personalidades como a atriz Heloísa Périssé, o humorista Pedro Manso e o cantor Maurício Manieri também manifestaram luto.