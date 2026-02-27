Bebeto e seu pai, Wilson, em foto publicada em 2019Reprodução / Instagram
"Hoje o meu coração chora pela sua partida, pai, mas também se enche de orgulho por tudo o que o senhor representou em minha vida. Nos despedimos de um homem que foi mais que um pai, foi um guerreiro de Deus", escreveu.
Leandro, ex-lateral e ídolo do Flamengo, comentou na postagem. "Um abraço do fundo do meu coração à toda a família, força e fé", afirmou. O lutador José Aldo escreveu emojis de coração, enquanto o ex-jogador Léo Moura disse: "Muitas forças, amigo".
Outras personalidades como a atriz Heloísa Périssé, o humorista Pedro Manso e o cantor Maurício Manieri também manifestaram luto.
