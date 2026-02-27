Filipe Luís e jogadores do Flamengo recebem medalha de vice-campeão da Recopa Sul-AmericanaAndré Durão

Mais artigos de Fabrício Lopes
Fabrício Lopes
O Flamengo deixou escapar mais um título. Após a derrota na Supercopa Rei Pelé para o Corinthians, agora perdeu a final da Recopa Sul-americana para o Lanús.

E o Flamengo de Filipe Luís conseguiu perder os dois jogos, tanto na Argentina quanto no Brasil, acumulando 4 gols sofridos e 2 marcados nas duas pelejas.

A obstinação de Filipe Luís, preso a um esquema tático que não favorece a maioria das peças que tem em mãos, está levando o técnico a perder a confiança de seus comandados e a deixar cada vez mais o grupo de jogadores insatisfeitos com suas decisões.
Veja mais:
Por que Filipe Luís quer tanto Luiz Henrique, ex-Botafogo?
Darwin Nuñez diz "sim" mas faz exigências
As escalações cada vez mais diferentes entre um jogo e outro, a fragilidade defensiva da equipe, que é a única entre os 20 clubes da série A a ter sofrido mais de 20 gols na atual temporada, a predileção por jogadores que estatisticamente não fazem gols, as improvisações e as substituições, que indicam uma leitura de jogo totalmente peculiar do treinador, fazem torcida e jogadores duvidarem que 2026 ainda possa ser vitorioso.
Partida entre Flamengo x Lanús, válida pela final da Recopa Sul-Americana 2026, realizada no Estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (26). - Érica Martin/Agência O Dia
Partida entre Flamengo x Lanús, válida pela final da Recopa Sul-Americana 2026, realizada no Estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (26).Érica Martin/Agência O Dia

Alguns dos atletas, considerados líderes do elenco, já procuraram Filipe Luís para conversar, e o resultado não tem agradado.

Filipe é visto por muitos profissionais dentro do Flamengo como sendo autoritário e intransigente nas suas decisões.

Ouve pouco os jogadores e confia cegamente naquilo que define para o elenco, ainda que já tenha fracassado em outras oportunidades.

O desgaste com o grupo está cada vez maior, e Filipe vai ficando cada vez mais isolado.
Canal do YouTube Resenha Rubro Negra - Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra
Canal do YouTube Resenha Rubro NegraMontagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Apesar de terem realizado reuniões na última semana, BAP e Boto ainda assistem de longe o que vem acontecendo e respaldam a permanência do atual treinador campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2025.

Mas a segurança "empregatícia" de Filipe Luís irá apenas até a final do Campeonato Carioca.

Se vencer, pode esticar o trabalho até a parada para a Copa, sendo reavaliado na volta. No entanto, se perder, a queda pode acontecer imediatamente.

Por ora, as chances de mudança no comando do Flamengo são extremamente remotas.

O Flamengo volta a campo, agora pelo Campeonato Carioca, contra o Madureira, na próxima segunda-feira (2), para a partida de volta da semifinal do certame regional.
fotogaleria
Filipe Luís e jogadores do Flamengo recebem medalha de vice-campeão da Recopa Sul-Americana
Partida entre Flamengo x Lanús, válida pela final da Recopa Sul-Americana 2026, realizada no Estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (26).
Canal do YouTube Resenha Rubro Negra