Filipe Luís e jogadores do Flamengo recebem medalha de vice-campeão da Recopa Sul-AmericanaAndré Durão
E o Flamengo de Filipe Luís conseguiu perder os dois jogos, tanto na Argentina quanto no Brasil, acumulando 4 gols sofridos e 2 marcados nas duas pelejas.
A obstinação de Filipe Luís, preso a um esquema tático que não favorece a maioria das peças que tem em mãos, está levando o técnico a perder a confiança de seus comandados e a deixar cada vez mais o grupo de jogadores insatisfeitos com suas decisões.
Filipe é visto por muitos profissionais dentro do Flamengo como sendo autoritário e intransigente nas suas decisões.
Ouve pouco os jogadores e confia cegamente naquilo que define para o elenco, ainda que já tenha fracassado em outras oportunidades.
O desgaste com o grupo está cada vez maior, e Filipe vai ficando cada vez mais isolado.
Apesar de terem realizado reuniões na última semana, BAP e Boto ainda assistem de longe o que vem acontecendo e respaldam a permanência do atual treinador campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2025.
Mas a segurança "empregatícia" de Filipe Luís irá apenas até a final do Campeonato Carioca.
Se vencer, pode esticar o trabalho até a parada para a Copa, sendo reavaliado na volta. No entanto, se perder, a queda pode acontecer imediatamente.
Por ora, as chances de mudança no comando do Flamengo são extremamente remotas.
O Flamengo volta a campo, agora pelo Campeonato Carioca, contra o Madureira, na próxima segunda-feira (2), para a partida de volta da semifinal do certame regional.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.