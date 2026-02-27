Filipe Luís e jogadores do Flamengo recebem medalha de vice-campeão da Recopa Sul-Americana - André Durão

Publicado 27/02/2026 09:21

O Flamengo deixou escapar mais um título. Após a derrota na Supercopa Rei Pelé para o Corinthians, agora perdeu a final da Recopa Sul-americana para o Lanús.



E o Flamengo de Filipe Luís conseguiu perder os dois jogos, tanto na Argentina quanto no Brasil, acumulando 4 gols sofridos e 2 marcados nas duas pelejas.



A obstinação de Filipe Luís, preso a um esquema tático que não favorece a maioria das peças que tem em mãos, está levando o técnico a perder a confiança de seus comandados e a deixar cada vez mais o grupo de jogadores insatisfeitos com suas decisões.



As escalações cada vez mais diferentes entre um jogo e outro, a fragilidade defensiva da equipe, que é a única entre os 20 clubes da série A a ter sofrido mais de 20 gols na atual temporada, a predileção por jogadores que estatisticamente não fazem gols, as improvisações e as substituições, que indicam uma leitura de jogo totalmente peculiar do treinador, fazem torcida e jogadores duvidarem que 2026 ainda possa ser vitorioso.



Alguns dos atletas, considerados líderes do elenco, já procuraram Filipe Luís para conversar, e o resultado não tem agradado.



Filipe é visto por muitos profissionais dentro do Flamengo como sendo autoritário e intransigente nas suas decisões.



Ouve pouco os jogadores e confia cegamente naquilo que define para o elenco, ainda que já tenha fracassado em outras oportunidades.



O desgaste com o grupo está cada vez maior, e Filipe vai ficando cada vez mais isolado.



Apesar de terem realizado reuniões na última semana, BAP e Boto ainda assistem de longe o que vem acontecendo e respaldam a permanência do atual treinador campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2025.



Mas a segurança "empregatícia" de Filipe Luís irá apenas até a final do Campeonato Carioca.



Se vencer, pode esticar o trabalho até a parada para a Copa, sendo reavaliado na volta. No entanto, se perder, a queda pode acontecer imediatamente.



Por ora, as chances de mudança no comando do Flamengo são extremamente remotas.



