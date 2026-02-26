Jogadores do Flamengo reunidos no gramado antes do jogo contra o LanúsGilvan de Souza/Flamengo
Com o resultado de 1 a 0 para a equipe argentina no jogo de ida, o Flamengo precisa de um placar igual para ir à prorrogação ou de dois gols de diferença para se sagrar campeão no tempo real.
O retrospecto do Mengão contra clubes argentinos no Maracanã é amplamente favorável à conquista de mais um título.
Nas duas últimas décadas, apenas o Central Córdoba venceu os rubro-negros no estádio Jornalista Mário Filho.
O jogo aconteceu no dia 9 de abril de 2025. Foi a segunda partida do Mengão, à época já comandado por Filipe Luís, na fase de grupos da Libertadores da América.
O clube argentino saiu na frente, quando aos 24 minutos do 1º tempo, Leonardo Heredia cobrou com perfeição uma penalidade, abrindo 1 a 0 no placar.
No finzinho da etapa inicial, José Florentin chocou o Maracanã, que recebia 55.515 pessoas, ao marcar o segundo gol.
Aos 16 minutos do segundo tempo, Nicolas De La Cruz deu esperanças ao marcar, mas a equipe não conseguiu reagir e caiu diante do clube da cidade de Santiago del Estero, norte da Argentina.
Apesar da derrota, o Flamengo conseguiu se classificar, chegou à grande final contra o Palmeiras e se sagrou campeão da Libertadores 2025.
Desta vez, o time não terá a oportunidade de perder ou empatar e ter uma segunda chance, ou é agora, ou nunca.
E para conseguir a virada, Filipe Luís contará com as voltas de Gonzalo Plata, suspenso da primeira partida, e de Jorginho, recuperado de uma lesão que o afastou dos gramados desde o dia 7 de fevereiro.
