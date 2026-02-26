Jogadores do Flamengo reunidos no gramado antes do jogo contra o Lanús - Gilvan de Souza/Flamengo

Jogadores do Flamengo reunidos no gramado antes do jogo contra o LanúsGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/02/2026 13:38 | Atualizado 26/02/2026 16:15

O Flamengo tem hoje, às 21h30, no Maracanã, o jogo mais importante do ano até aqui. Trata-se da partida de volta da Recopa Sul-americana contra o Lanús.



Com o resultado de 1 a 0 para a equipe argentina no jogo de ida, o Flamengo precisa de um placar igual para ir à prorrogação ou de dois gols de diferença para se sagrar campeão no tempo real.



O retrospecto do Mengão contra clubes argentinos no Maracanã é amplamente favorável à conquista de mais um título.



Ao todo, foram 26 jogos contra os "hermanos" com 15 vitórias, 6 empates e apenas 5 derrotas. O que confere à equipe de Filipe Luís um aproveitamento de 65,3% nos confrontos.



Nas duas últimas décadas, apenas o Central Córdoba venceu os rubro-negros no estádio Jornalista Mário Filho.



O jogo aconteceu no dia 9 de abril de 2025. Foi a segunda partida do Mengão, à época já comandado por Filipe Luís, na fase de grupos da Libertadores da América.



O clube argentino saiu na frente, quando aos 24 minutos do 1º tempo, Leonardo Heredia cobrou com perfeição uma penalidade, abrindo 1 a 0 no placar.



No finzinho da etapa inicial, José Florentin chocou o Maracanã, que recebia 55.515 pessoas, ao marcar o segundo gol.



Aos 16 minutos do segundo tempo, Nicolas De La Cruz deu esperanças ao marcar, mas a equipe não conseguiu reagir e caiu diante do clube da cidade de Santiago del Estero, norte da Argentina.



Apesar da derrota, o Flamengo conseguiu se classificar, chegou à grande final contra o Palmeiras e se sagrou campeão da Libertadores 2025.



Canal do YouTube Resenha Rubro Negra Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Desta vez, o time não terá a oportunidade de perder ou empatar e ter uma segunda chance, ou é agora, ou nunca.



E para conseguir a virada, Filipe Luís contará com as voltas de Gonzalo Plata, suspenso da primeira partida, e de Jorginho, recuperado de uma lesão que o afastou dos gramados desde o dia 7 de fevereiro. Desta vez, o time não terá a oportunidade de perder ou empatar e ter uma segunda chance, ou é agora, ou nunca.E para conseguir a virada, Filipe Luís contará com as voltas de Gonzalo Plata, suspenso da primeira partida, e de Jorginho, recuperado de uma lesão que o afastou dos gramados desde o dia 7 de fevereiro.