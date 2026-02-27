Sorteio das oitavas da liga dos Campeões também definiu o caminho dos clubes até a final - Divulgação

Sorteio das oitavas da liga dos Campeões também definiu o caminho dos clubes até a finalDivulgação

Publicado 27/02/2026 09:25

A Liga dos Campeões terá dois confrontos importantes nas oitavas de final. O sorteio realizado nesta sexta-feira (27) colocou Real Madrid e Manchester City disputando uma vaga na próxima fase, assim como PSG e Chelsea, os dois finalistas do Mundial de Clubes de 2025.



O duelo entre espanhóis e ingleses, entretanto, tem se tornado rotina no torneio continental. Nas últimas quatro temporadas, os dois clubes se enfrentaram em quatro mata-matas, com três classificações do Real Madrid e uma do Manchester City.



Além disso, os dois jogaram entre si também na atual edição, com vitória por 2 a 1 do time de Pep Guardiola. No total, são 15 confrontos na Liga dos Campeões, com cinco vitórias para cada e cinco empates.



Goleiro 'previu' Real Madrid x Manchester City



Diante do retrospecto recente, Courtois chegou a brincar e prever que o sorteio colocaria os dois clubes novamente se enfrentando. Afinal, eram os ingleses ou o Sporting no pote para pegar o time espanhol.

"Todos sabem que será o Manchester City. Não jogo com o Sporting de Portugal desde 2015, quando eu defendia o Chelsea. Vejamos se uma vez só não cai assim (novo duelo com o City)", disse Courtois na quarta-feira (25).



Os confrontos das oitavas da Liga dos Campeões



As próximas partidas do torneio continental acontecem nas semanas dos dias 10 e 18 de março. A Uefa ainda definirá as datas e horários.



PSG x Chelsea



Galatasaray x Liverpool*



Real Madrid x Manchester City*



Atalanta x Bayern de Munique*



Newcastle x Barcelona*



Atlético de Madrid x Tottenham*



Bodo/Glimt x Sporting*



* Os times em negrito jogam em casa o confronto de volta porque foram os oito melhores classificados na fase de liga.

The confirmed round of 16 draw #UCLdraw pic.twitter.com/PVhNIIZngZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2026