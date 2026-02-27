Cris Cyborg é uma lenda do MMA e agora vem crescendo no Boxe - (Foto: Reprodução/Instagram)

Cris Cyborg é uma lenda do MMA e agora vem crescendo no Boxe (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 27/02/2026 09:00

Reconhecida como uma das maiores atletas da história dos esportes de combate, Cris Cyborg se prepara para ampliar ainda mais seu legado, desta vez no Boxe profissional. A brasileira retorna aos ringues no dia 28 de março para disputar o cinturão super meio-médio (até 69,9kg) da Associação Internacional de Boxe Feminino (WIBA), em confronto contra a colombiana Paulina Cardona.



A disputa será a luta principal do evento Nação Cyborg 15, programado para acontecer em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. O combate marca uma oportunidade inédita na carreira da curitibana, que busca seu primeiro título oficial no Boxe após consolidar uma trajetória histórica no MMA.