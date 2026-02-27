Cris Cyborg é uma lenda do MMA e agora vem crescendo no Boxe (Foto: Reprodução/Instagram)
A disputa será a luta principal do evento Nação Cyborg 15, programado para acontecer em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. O combate marca uma oportunidade inédita na carreira da curitibana, que busca seu primeiro título oficial no Boxe após consolidar uma trajetória histórica no MMA.
Invicta na modalidade desde que iniciou sua jornada na nobre arte, em 2022, Cris Cyborg soma cinco vitórias em lutas profissionais, de acordo com registros oficiais. Além disso, a brasileira também participou de combates de exibição no período, ampliando sua experiência no ringue e reforçando sua adaptação ao Boxe.
A possível conquista do cinturão da WIBA pode colocar a atleta em um patamar ainda mais exclusivo dentro dos esportes de combate. Caso confirme o favoritismo diante de Cardona, Cyborg pode se tornar a primeira lutadora a ostentar simultaneamente títulos relevantes no MMA e no Boxe, consolidando uma transição rara entre modalidades de alto nível competitivo.
No MMA, a brasileira segue em atividade e mantém posição de destaque. Atual campeã peso-pena da PFL, Cris Cyborg construiu um currículo histórico ao conquistar cinturões em grandes organizações do esporte, incluindo passagens marcantes pelo UFC, além de títulos no Strikeforce, Bellator e Invicta FC.
Diante desse histórico, a luta na nobre arte representa mais do que a disputa de um novo cinturão. Trata-se da possibilidade de ampliar um legado já consolidado e reforçar a posição de Cris Cyborg como uma das atletas mais dominantes e versáteis da história dos esportes de combate.
