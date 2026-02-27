Evento contará com disputas nas categorias com kimono (Gi) e sem kimono (No-Gi). - (Foto: Divulgação)

27/02/2026

As lutas acontecem no Ginásio Hamilton Linhares Cruz, recentemente reinaugurado após investimento de cerca de R$ 5 milhões em reformas. A expectativa é reunir aproximadamente mil competidores de diversos países da América do Sul, além de um público rotativo estimado em cinco mil pessoas ao longo do dia, incluindo visitantes de outros estados e do exterior.Além do aspecto esportivo, o campeonato deve gerar impacto direto na economia do município. A movimentação de atletas, equipes técnicas, familiares e turistas tende a aquecer setores como hotelaria, bares, restaurantes, transporte e comércio em geral, além de contribuir para a criação de empregos temporários ligados à organização e à operação do evento.A realização conta com apoio da Fundação Municipal de Esportes e da Prefeitura de Balneário Camboriú, além da Federação de Jiu-Jitsu de Santa Catarina, do Instituto Leonardo Macarrão e da VIP Eventos e Produções.