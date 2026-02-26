Duelo entre McGregor e Prates entrou no imaginário dos fãs - (Foto: Reprodução)

Publicado 26/02/2026 10:00

Uma simples publicação de Henry Cejudo foi suficiente para movimentar o debate no universo do MMA. Ex-campeão de duas divisões do UFC, o norte-americano utilizou as redes sociais para levantar a hipótese de um confronto improvável ao escrever: “Conor McGregor vs Carlos Prates?!”. A sugestão rapidamente repercutiu entre fãs e veículos especializados, ampliando as especulações sobre possíveis combinações de lutas.



O cenário envolve, de um lado, Conor McGregor, um dos nomes mais midiáticos da história do esporte. O irlandês, ex-campeão peso-pena e peso-leve do Ultimate, não compete desde julho de 2021, quando foi derrotado por Dustin Poirier e sofreu uma grave fratura na perna. Desde então, passou por cirurgia, avançou no processo de recuperação e chegou a ser escalado para enfrentar Michael Chandler em 2024, mas acabou retirado do compromisso devido a uma lesão.



Recentemente, McGregor voltou a indicar interesse em retornar ao octógono e demonstrou estar disposto a aceitar diferentes cenários para viabilizar sua volta. Em uma de suas publicações, o ex-campeão também compartilhou uma imagem do ranking dos meio-médios, movimento interpretado como um possível indicativo de que pretende atuar na divisão até 77kg em seu retorno.