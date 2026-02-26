Duelo entre McGregor e Prates entrou no imaginário dos fãs (Foto: Reprodução)
O cenário envolve, de um lado, Conor McGregor, um dos nomes mais midiáticos da história do esporte. O irlandês, ex-campeão peso-pena e peso-leve do Ultimate, não compete desde julho de 2021, quando foi derrotado por Dustin Poirier e sofreu uma grave fratura na perna. Desde então, passou por cirurgia, avançou no processo de recuperação e chegou a ser escalado para enfrentar Michael Chandler em 2024, mas acabou retirado do compromisso devido a uma lesão.
Recentemente, McGregor voltou a indicar interesse em retornar ao octógono e demonstrou estar disposto a aceitar diferentes cenários para viabilizar sua volta. Em uma de suas publicações, o ex-campeão também compartilhou uma imagem do ranking dos meio-médios, movimento interpretado como um possível indicativo de que pretende atuar na divisão até 77kg em seu retorno.
Do outro lado da especulação aparece Carlos Prates, atleta da equipe Fighting Nerds que vive momento de ascensão na organização. O brasileiro recentemente publicou uma mensagem desafiadora, sugerindo que seu próximo combate já estaria encaminhado, dependendo apenas da assinatura do adversário para ser oficializado, o que abriu margem para diversas teorias entre fãs e analistas.
A conexão entre os dois movimentos foi justamente o ponto levantado por Cejudo. Ao sugerir o possível confronto, o ex-campeão adicionou um novo elemento ao debate público e ampliou o alcance da especulação, mesmo sem qualquer confirmação oficial por parte da organização.
Por enquanto, o duelo permanece apenas no campo das hipóteses. Ainda assim, a combinação entre o apelo midiático de McGregor e a ascensão competitiva de Carlos Prates cria um cenário que gera alto engajamento e mantém o assunto em evidência dentro da comunidade do MMA, especialmente enquanto as negociações para os próximos eventos seguem em andamento.
