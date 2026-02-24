Antônio Assef inaugurou a Dr. Porrada Academy em Minas Gerais (Foto: Elevaty Esportes)
A ideia é transformar o local em um ambiente de formação humana, onde disciplina, resiliência e autoconfiança caminham lado a lado com as técnicas da modalidade. Emocionado na abertura, Assef celebrou o apoio recebido e fez questão de agradecer a todos que contribuíram para tornar o sonho realidade.
“Eu espero que agora seja aqui um celeiro de grandes campeões, de grandes pessoas, de pessoas resistentes, não só de competidores, mas pessoas que aprendem a competir na vida, né? A vida é uma eterna competição e você vai tomar umas porradas. O Jiu-Jitsu aprende a tomar essas porradas de leve, levantar no outro dia e continuar fazendo o que tem que ser feito”, afirmou.
Da desconfiança ao propósito
A trajetória de Antonio Assef no Jiu-Jitsu começou cercada de incertezas. No início, poucos acreditavam que ele pudesse construir uma história sólida no esporte. Ao cogitar adiar o vestibular para medicina e investir mais tempo nos treinos, ouviu conselhos para priorizar a faculdade e buscar estabilidade na vida profissional. Hoje, ele reconhece que, há cerca de duas décadas, o Jiu-Jitsu ainda não oferecia as oportunidades de carreira que existem atualmente. Ainda assim, a descrença serviu como combustível. “Isso me motivou”, relembra, ao explicar que transformou as dúvidas em determinação.
Com o passar dos anos, a paixão pela modalidade só aumentou. Assef conta que o Jiu-Jitsu foi fundamental para moldar sua mente, sua conduta e seu caráter. O esporte o ajudou a vencer a timidez, trabalhar o medo das competições e desenvolver controle emocional: “Quanto mais você treina, mais você se apaixona”, resume. A vivência nos campeonatos também foi decisiva para que aprendesse a lidar com a pressão e a transformar nervosismo em foco.
Mesmo após se formar médico, sua conexão com o tatame nunca deixou de influenciar suas escolhas. Foi o Jiu-Jitsu, inclusive, que pesou na decisão de estudar no Rio de Janeiro, onde ingressou na Universidade Gama Filho. Anos depois, ao enfrentar um período difícil, em que ganhou peso em excesso e teve problemas de saúde, encontrou novamente na arte suave o caminho para recuperar qualidade de vida e equilíbrio. De volta à cidade natal, ele agora inaugura a Dr. Porrada Academy com a missão de transformar histórias, assim como a sua foi transformada pelo Jiu-Jitsu.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.