Edição reforça a tradicional parceria com a Legião da Boa Vontade(Foto: Divulgação)

Publicado 25/02/2026 17:00 | Atualizado 25/02/2026 21:04

O Jungle Fight chega à sua 145ª edição no próximo sábado (28/2), no Velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, com apoio da Loterj, Governo do Estado do Rio e Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, instituições que investem no esporte como instrumento de inclusão social. Maior evento de MMA da América Latina, o Jungle Fight se consolidou como um espaço de oportunidades para atletas oriundos de projetos sociais e iniciativas de base, além de ser uma vitrine para talentos revelados pelas Eliminatórias Jungle. O evento terá transmissão ao vivo do SporTV e do Canal Combate, a partir das 20h.



A edição também reforça a tradicional parceria com a Legião da Boa Vontade, que há mais de 15 anos apoia projetos ligados às lutas. Essa união se traduz, mais uma vez, em uma ação direta de solidariedade. Assim como nas edições anteriores, o público está convidado a levar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pela instituição.



Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail destacou a importância da iniciativa e convocou os fãs a participarem. “Quando você for ao Jungle Fight, pode levar mais de dois quilos de alimento. Você já viu onde isso é empregado. Em ações anteriores, conseguimos arrecadar toneladas de alimentos que viraram milhares de cestas básicas. Isso só acontece porque o público acredita e colabora. A LBV faz um trabalho sensacional, junta pessoas que querem realmente fazer a diferença. Toda ajuda é bem-vinda”, afirmou.



Para além da arrecadação de alimentos, o Jungle Fight 145 coloca em evidência trajetórias de superação que ajudam a explicar a força do MMA como ferramenta de inclusão e transformação social. Grande parte dos atletas escalados para o card construiu seu caminho a partir das Eliminatórias Jungle, peneira que revela talentos e oferece a oportunidade de contrato profissional com o evento.



São lutadores vindos de projetos sociais, academias de bairro e realidades adversas, que encontraram no esporte disciplina, perspectiva e um futuro possível. Ao longo dos anos, o Jungle Fight se consolidou como o principal palco da América Latina para esse tipo de oportunidade, impactando carreiras, famílias e comunidades inteiras.



Entre as histórias que simbolizam esse cenário está a de Luiz Henrique “Nobre Arte”, peso-mosca carioca que já viveu em situação de rua e passou por diversos trabalhos informais antes de encontrar no boxe, por meio de um projeto social na Tijuca, o caminho para reconstruir a própria vida. Hoje invicto no MMA profissional, ele representa como o esporte pode romper ciclos de exclusão.



Outro exemplo é o de Arthur Mota, atleta do peso meio-médio que superou uma adolescência marcada pelo envolvimento com drogas e álcool. Limpo há mais de sete anos e pai de dois filhos, Arthur vê no Jungle Fight a oportunidade de consolidar uma nova história baseada em disciplina, responsabilidade e superação diária.



O card também reúne trajetórias que desafiam limites físicos e emocionais. Denis “Deninho 3D”, ex-campeão do Jungle Fight, construiu sua carreira mesmo convivendo com uma deficiência na mão direita, resultado de uma condição congênita. A superação do bullying e das barreiras impostas pelo preconceito transformou sua história em uma das mais emblemáticas do evento.