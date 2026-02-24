Derrotado no evento Cage Warriors 200, Oton Jasse já mira recuperação imediata e quer temporada mais ativa - (Foto: Divulgação)

Publicado 24/02/2026 11:00 | Atualizado 24/02/2026 14:52

Após quase dois anos sem lutar MMA, Oton Jasse fez seu retorno no último sábado (21). Em ação na edição histórica do Cage Warriors 200, realizado em Dublin, na Irlanda, o faixa-preta brasileiro acabou sendo derrotado pelo atleta da casa, Andreeas Binder, por nocaute técnico no segundo round.

Apesar do bom começo no combate, onde mostrou seu jogo com desenvoltura, Oton Jasse sentiu o longo período sem lutar e também outras questões, como o duro processo de corte de peso após aceitar o duelo com pouco tempo de antecedência. Em entrevista ao Recorte da luta, o atleta do CT Clube da Luta falou sobre a experiência do retorno ao MMA.

"Em relação à minha volta após quase dois anos sem lutar, foi uma volta bem difícil, por conta da perda de peso. Peguei a luta muito em cima da hora. Eu estava muito bem preparado fisicamente e psicologicamente, porque eu já ia lutar (em outro evento), numa categoria acima e uma semana depois, mas meu adversário saiu da luta e eu acabei aceitando esse duelo no Cage Warriors, faltando uma semana para a luta e com muito peso ainda para cortar", disse Oton, que seguiu com o seu relato.

"Tirei 10kg na desidratação e isso afetou muito meu desempenho. Tive aquele início de luta muito forte, fiz tudo o que eu podia e que eu queria, até que chegou um ponto que meu corpo não resistiu mais e eu não consegui finalizar a luta, mesmo com a finalização encaixada. Depois daquilo ali, foi uma luta bem difícil para o meu lado, onde eu tentava me manter de pé, lutando o tempo todo, enquanto meu adversário só queria cozinha a luta, sabendo do desgaste físico que eu tive, da viagem e da perda de peso... Deixou a luta prolongar, o adversário também foi experiente, duro e acabou saindo com a vitória".

Animado com a oportunidade de ter voltado ao MMA logo em um evento de peso no cenário internacional, Oton Jasse exaltou sua participação no Cage Warriors e deixou claro que pretende estar de volta em breve.

"Fazer uma luta internacional é sempre uma experiência incrível. Para quem vem do nada, como eu, e conhecer países que eu nunca imaginei que conheceria, sendo chamado através do meu trabalho, do meu esforço, é uma experiência incrível. Sem contar que é sempre maravilhoso lutar em um evento internacional, saber que você é conhecido em outros países. O Cage Warriors é um evento gigantesco, foi uma grande honra poder lutar nesse card histórico, a edição 200. Logo pretendo estar de volta, com uma performance ainda melhor", afirmou.

Após o período sem lutar no MMA, o faixa-preta disse que pretende estar mais ativo em 2026: "Meus planos para a sequência do ano são os melhores possíveis. Pretendo fazer mais três ou quatro lutas de MMA e também quero muito competir no Jiu-Jitsu, no No-Gi. Quero passar o ano inteiro em atividade, fazendo o máximo de lutas possíveis. Estou me sentindo na melhor forma e acredito que agora vou entregar minha melhor performance de todos os tempos", projetou o atleta.

Por fim, Oton Jasse também destacou o trabalho que vem desenvolvendo no CT Clube da Luta, equipe sediada em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e que é liderada por Leandro Freitas. Oton celebrou os resultados positivos dos seus atletas e salientou que os planos são ambiciosos.

"No CT Clube da Luta, eu sou professor de Muay Thai e MMA, onde a gente também vem crescendo bastante. Durante esse tempo, todos os alunos que eu coloquei para lutar venceram, ninguém perdeu até agora. O trabalho vem sendo muito bem desenvolvido. Eu também treino muito Jiu-Jitsu na equipe, e pude mostrar isso nessa última luta, na parte que se desenvolveu no grappling. O meu nível subiu muito depois que comecei a treinar lá. O Clube da Luta vem crescendo muito, muita gente interessada em fazer parte da equipe e em pouco tempo a gente está ganhando uma proporção enorme. Isso é só o começo, tem muita coisa para acontecer ainda. Vamos fazer história e tenho certeza que a equipe vai crescer muito, e serei o nome a levar o Clube da Luta para o MMA mundial", finalizou.