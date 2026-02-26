Após brilhar em 2025, Samuel quer seguir dando show pela ISBJJA este ano - (Foto: Reprodução)

Após brilhar em 2025, Samuel quer seguir dando show pela ISBJJA este ano (Foto: Reprodução)

Publicado 26/02/2026 07:15 | Atualizado 26/02/2026 12:49

O faixa-preta Samuel Fersilva, brasileiro formado por Zé Radiola, vive um dos momentos mais marcantes de sua trajetória no Jiu-Jitsu. Radicado em Portugal desde 2018, ele conquistou de forma invicta o ranking 2025 do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu da ISBJJA e garantiu uma passagem internacional para disputar o World Jiu-Jitsu Championship 2026, que será realizado no Rio de Janeiro, em setembro. O feito não representa apenas um título esportivo - simboliza também um retorno carregado de emoção ao Brasil após oito anos.



Samuel deixou o país em busca de estabilidade e novas oportunidades. Engenheiro mecânico de formação, com passagem pela Petrobras, decidiu recomeçar em Portugal. “Vim porque achei que o Brasil não estava muito legal. Troquei a Engenharia pela barbearia, hoje dou aula de Jiu-Jitsu também e compito”, resume. Atualmente morando em Fátima, ele lidera a escola de artes marciais Porradaria Até o Talo, que reúne cerca de 70 alunos sob o lema: “Formando atletas, valores e uma cultura de superação”.

Ao longo dos últimos anos, Samuel Fersilva acompanhou de perto a evolução do Jiu-Jitsu em Portugal, especialmente na região central do país. “Antes as grandes academias estavam mais no Norte e no Sul, em Porto e Lisboa. Aqui no Centro era mais forte o Karatê. Hoje o Jiu-Jitsu está começando a ser conhecido como deve ser, com muitas oportunidades surgindo”, analisou.



Além de competir, faixa-preta também exerce importante papel como professor (Foto: Reprodução)

Samuel Fersilva mira World Jiu-Jitsu Championship e CNP



A campanha invicta no Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu 2025 coroou esse novo momento. O prêmio? Uma passagem internacional para lutar no World Jiu-Jitsu Championship da ISBJJA, no Rio - justamente a cidade onde a arte suave ganhou projeção global. Para Samuel, o retorno ao Brasil será inesquecível.



“Vai ser uma loucura, uma roleta russa de emoções (risos). Esse retorno através do Jiu-Jitsu nunca passou pela minha cabeça, estou muito feliz, mas vou ter que amassar meus compatriotas. Vai ser guerra. Estou viajando mais de oito horas para lutar, então é deixar tudo e mais um pouco”, afirmou, entre risos e confiança.



Além da expectativa para o Mundial da ISBJJA, Samuel Fersilva também demonstrou entusiasmo com o lançamento do Circuito Nacional Português (CNP) em 2026, iniciativa que promete consolidar ainda mais o crescimento do esporte no país. Até o momento, três etapas foram confirmadas, com o Portugal National Open em abril, a Eurocup em novembro e a World Cup a confirmar.



