Maguila construiu uma presença cultural que atravessou o Boxe (Foto: Arquivo pessoal)

Publicado 26/02/2026 09:00 | Atualizado 26/02/2026 12:31

Poucos personagens do esporte brasileiro são tão reconhecíveis quanto Maguila. Dono de um carisma raro e de um estilo inconfundível dentro e fora dos ringues, o pugilista peso-pesado marcou época ao transformar nocautes em espetáculo e bordões em parte do vocabulário popular. Mais do que títulos e estatísticas, Maguila construiu uma presença cultural que atravessou o Boxe e alcançou a televisão, o humor e o imaginário coletivo do país.



Com uma carreira de 17 anos, Maguila acumulou 85 lutas, com 77 vitórias (61 delas por nocaute), sete derrotas e um empate. Diagnosticado com encefalopatia traumática crônica - conhecida como demência pugilística - em 2013, a lenda da nobre arte faleceu em outubro de 2024, aos 66 anos de idade, mas deixou um legado.

Criado no interior paulista e forjado em uma trajetória de superação, Maguila encontrou no Boxe um caminho improvável para a fama. Sua ascensão nos anos 1980 ajudou a recolocar os pesos-pesados brasileiros no mapa internacional, em uma época em que a modalidade buscava novos ídolos. Cada luta era tratada como evento nacional, e sua figura extrapolava as quatro cordas, tornando-se símbolo de perseverança e autenticidade.



Parte fundamental dessa história passa por Ralph Zumbano, lendário treinador que descobriu Maguila e foi peça-chave na consolidação de uma linhagem do Boxe brasileiro. Ao ser lapidado por Zumbano, Maguila não apenas evoluiu como atleta, mas também se conectou a uma tradição que atravessa gerações. É justamente essa ponte histórica que permitirá que sua biografia conte, paralelamente, a própria história do Boxe no Brasil.



Essa é a proposta de "Welcome Maguila", biografia escrita por Fernando Tucori após uma década de dedicação ao projeto. Tucori iniciou a apuração em 2016 e, desde então, mergulhou em entrevistas, arquivos e bastidores, sempre com apoio integral da família e do próprio Maguila. Todas as conversas com o ex-lutador foram realizadas já com o propósito claro de transformar memórias em livro - um testemunho definitivo de uma vida intensa.



O título, aliás, carrega uma das marcas mais curiosas do personagem. “Welcome Maguila” nasceu de uma piada feita com ele no passado e acabou incorporada ao seu estilo, como tantas expressões que ele transformou em assinatura. Ao assumir o bordão como nome da obra, o projeto reforça a capacidade do ex-pugilista de rir de si mesmo e ressignificar episódios que poderiam ser apenas anedóticos.



"O Maguila foi emblemático em um momento muito importante para o esporte no Brasil, e isso está diretamente ligado ao Luciano do Valle também. E mesmo depois da saída do Luciano, o Maguila continuou em alta, com a luta dele contra o Evander Holyfield, por exemplo, sendo um dos recordes de audiência da Band", contou Fernando.



Mais do que uma biografia esportiva, o livro se propõe a ser um painel amplo. Segundo Tucori, trata-se de uma obra "grande" porque Maguila é "gigante" em importância popular - dimensão que só se revela plenamente quando se aprofunda na pesquisa. Ao acompanhar sua trajetória, o leitor deverá percorrer praticamente todas as gerações do Boxe brasileiro, entendendo como o esporte se desenvolveu, enfrentou crises e encontrou novos caminhos.

Maguila ao lado de Fernando Tucori durante entrevista para o livro (Foto: Arquivo pessoal)

Planos para o lançamento e apoio da Outboxing



O projeto está em fase de captação pela Lei Rouanet, mecanismo escolhido não apenas pelo viés financeiro, mas principalmente pelas contrapartidas sociais exigidas. A ideia é que o livro chegue a projetos sociais de Boxe, muitos deles carentes de iniciativas culturais desse porte. Embora o processo esteja momentaneamente parado para readequação de orçamento, a proposta mantém seu foco social intacto.



No plano original, o lançamento percorreria todas as capitais do Brasil, sempre ancorado em projetos que utilizam o Boxe como ferramenta para tirar jovens da rua e oferecer novas perspectivas. Assim, "Welcome Maguila" pretende ir além das livrarias: quer ocupar academias, centros comunitários e espaços onde o som do saco de pancadas ainda ecoa como promessa de futuro - uma ideia que caminha em conjunto com a Outboxing.



"A expectativa maior que eu tinha era lançar o livro com o Maguila do meu lado, mas isso infelizmente não será possível. Muitas empresas que se dizem apoiadoras do Boxe não apoiaram o projeto, diferente da Outboxing. A Patricia Rovarotto (CEO da Outboxing) foi alguém que eu procurei antes mesmo de começar a escrever o livro como referência", opinou o escritor, que completou:



"Foi uma mina de ouro. Eu costumo dizer que, depois da entrevista com a Patricia, o livro tomou uma outra dimensão, um jeito mais humanizado para lidar com Boxe, e que fez eu perceber que teria que, além de treinar, estudar muito a história e o esporte. E o Outboxing Fight Night faz isso, valoriza os lutadores e a história da nobre arte. Espero que eles continuem crescendo e se tornem o maior evento de Boxe da história do país".



Se dentro do ringue Maguila construiu sua lenda com golpes potentes, fora dele sua história ganha contornos ainda mais amplos. A biografia promete consolidar esse legado, revelando bastidores, desafios e conquistas de um personagem que ajudou a moldar o Boxe nacional.