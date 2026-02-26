Campeonato confirmou a força da modalidade na região e manteve o ritmo de crescimento da CBAMC(Foto: Divulgação)
As disputas aconteceram no Ginásio CEEAC Ayrton Senna, que recebeu um público estimado em 1.600 pessoas. A presença expressiva de competidores e espectadores marcou uma das maiores etapas locais do circuito.
O evento foi promovido pela Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas – Kung-Fu, com apoio da Secretaria Estadual de Esportes de São Paulo e da Associação Lofu de Kung-Fu, responsável pela mobilização local e pelo trabalho de base desenvolvido no município.
A etapa também contou com disputas em formato online, permitindo a participação de atletas que não puderam competir presencialmente. A iniciativa ampliou o alcance do campeonato e manteve atletas de outras localidades integrados ao circuito.
A competição em Carapicuíba dá sequência à temporada iniciada na capital paulista. A próxima etapa já está confirmada para a cidade de Cosmópolis, mantendo a proposta de levar o Kung-Fu a diferentes regiões. Durante o evento, a organização anunciou ainda o calendário oficial, com 24 competições previstas para 2026, número que pode ser ampliado ao longo do ano.
