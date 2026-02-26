Campeonato confirmou a força da modalidade na região e manteve o ritmo de crescimento da CBAMC - (Foto: Divulgação)

Campeonato confirmou a força da modalidade na região e manteve o ritmo de crescimento da CBAMC(Foto: Divulgação)

Publicado 26/02/2026 08:00 | Atualizado 26/02/2026 18:49

A etapa de Carapicuíba (SP) da Copa Open de Artes Marciais Chinesas – Kung-Fu 2026 foi realizada no dia 22 de fevereiro e reuniu cerca de 800 atletas de diferentes idades e níveis técnicos. O campeonato confirmou a força da modalidade na região e manteve o ritmo de crescimento da competição ao longo do calendário estadual.



As disputas aconteceram no Ginásio CEEAC Ayrton Senna, que recebeu um público estimado em 1.600 pessoas. A presença expressiva de competidores e espectadores marcou uma das maiores etapas locais do circuito.

Na abertura, o presidente da confederação, Edilson Moraes, destacou a adesão do público e o número de participantes, além de ressaltar a importância da integração entre academias para o fortalecimento do Kung-Fu no estado.



A etapa também contou com disputas em formato online, permitindo a participação de atletas que não puderam competir presencialmente. A iniciativa ampliou o alcance do campeonato e manteve atletas de outras localidades integrados ao circuito.



A competição em Carapicuíba dá sequência à temporada iniciada na capital paulista. A próxima etapa já está confirmada para a cidade de Cosmópolis, mantendo a proposta de levar o Kung-Fu a diferentes regiões. Durante o evento, a organização anunciou ainda o calendário oficial, com 24 competições previstas para 2026, número que pode ser ampliado ao longo do ano.