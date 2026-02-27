Delegação de Belém do Pará foi destaque no último Prime Jiu-Jitsu Experience no Arnold South America - (Foto: Divulgação)

Publicado 27/02/2026 08:00

O tatame vai ferver mais uma vez. No dia 25 de abril de 2026, em São Paulo, o Prime Jiu-Jitsu Experience retorna em grande estilo com uma edição especial dentro do tradicional Arnold Sports Festival South America, consolidando a parceria que vem elevando o nível do campeonato a cada temporada.



Com inscrições já abertas no site www.soucompetidor.com.br, o evento promete repetir - e até superar - o sucesso das edições anteriores, reunindo atletas de alto rendimento, jovens talentos do Jiu-Jitsu e nomes que fazem a diferença dentro e fora dos tatames.