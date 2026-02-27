Delegação de Belém do Pará foi destaque no último Prime Jiu-Jitsu Experience no Arnold South America (Foto: Divulgação)
Com inscrições já abertas no site www.soucompetidor.com.br, o evento promete repetir - e até superar - o sucesso das edições anteriores, reunindo atletas de alto rendimento, jovens talentos do Jiu-Jitsu e nomes que fazem a diferença dentro e fora dos tatames.
Sob o comando do organizador Alê Oliveira e da Prime Esportes, os preparativos seguem “a todo vapor”. A expectativa é de grande adesão, ampliando ainda mais a visibilidade da competição dentro do Arnold, principal evento multiesportivo e o maior ponto de encontro dos setores de nutrição, fitness, esportes, lutas e saúde da América do Sul.
"Um dos grandes diferenciais desta edição é a fusão com a Prime, que traz benefícios diretos aos competidores. Os campeões das categorias absoluto garantem vaga para o evento de fim de ano, criando um caminho competitivo estratégico dentro do circuito. Na prática, o atleta paga apenas uma inscrição, disputa premiação em dinheiro e ainda assegura participação gratuita na etapa de dezembro", explicou Alê.
Além da vaga automática, os vencedores terão novamente a chance de lutar por premiação em dinheiro no encerramento da temporada. O formato valoriza o desempenho esportivo e oferece retorno financeiro, fator cada vez mais relevante no cenário do Jiu-Jitsu competitivo.
Outro ponto de destaque será a presença de paratletas, que abrilhantam o Prime Jiu-Jitsu Experience e reforçam o compromisso da organização com inclusão e representatividade. A participação desses competidores promete momentos marcantes e amplia o alcance social do campeonato.
Com estrutura de grande evento, categorias kids e disputas de alto nível técnico, o Prime Jiu-Jitsu Experience chega credenciado para ser uma das principais atrações do Arnold Sports Festival South America 2026, que ainda contará com diversas outras atividades para os fãs de lutas.
SERVIÇO:
Prime Jiu-Jitsu Experience – Arnold Sports Festival South America 2026
Local: Pavilhão Verde – Expor Center Norte, São Paulo-SP
Data: 25 de abril de 2026
Inscrições: https://soucompetidor.com.br/pt-br/eventos/todos-os-eventos/p2601-prime-jiu-jitsu-experience-arnold-sports-2026-edicao/
